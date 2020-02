Infla M - Vermögender, ohne mehr zu Vermögen

Ein Portfolio aus richtig gemischten Sachwerten mit Börsenpreis hat man nicht, weil man Geld verdienen will, sondern weil man Geld fürchtet. Dieser unser Leitsatz, wahrer als in der abgelaufenen Woche war er nie.Ca. 16% des Gesamtvermögens auf Börsenkonten, um bei Bedarf Gegengewichte und Bremsen setzen zu können, sie stiegen ganz von alleine, weil in USD. Das mußten sie allerdings auch, denn "Hochwabbern" wie in einem Whirlpool - und dies taten unsere Assets - lässt sich kaum traden noch Hedgen. Unsere ca. 84% des Gesamtvermögens in physischen Metallen und Aktien mit Stimmrecht und Cryptos, sie taten das: