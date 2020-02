Pacific Rim Cobalt Corp. sichert sich behördliche Genehmigungen

Probe Ni (%) Co (%) Fe (%) Limonit 99,26 98,82 97,77 Übergangszone geringer Eisengehalt 99,75 97,03 99,22 Saprolith 99,77 >99,9 99,74

Abschnittslänge (Meter ab Oberfläche) Nickel (%) Kobalt (%) 7,0 2,15 % 0,03 % 4,0 1,96 % 0,04 % 2,0 2,00 % 0,01 % 2,0 1,91 % 0,05 %

- Die Lizenz für das Nickel-Kobalt-Projekt Cyclops entspricht vollständig dem aktualisierten Bergbauregistrierungsverfahren- Erhalt nationaler, provinzialer und lokaler Unterstützung für das Projekt.- Beginn der Gespräche mit strategischen Partnern/Investoren.VANCOUVER, 14. Februar 2020 - Pacific Rim Cobalt Corp. (das "Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt") (CSE: BOLT) (OTCQB: PCRCF) (FRANKFURT: NXFE) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Genehmigung der Schiedsstelle (OMBUDSMAN) der Republik Indonesien für die Registrierung der Lizenz für das Nickel-Cobalt-Projekt Cyclops bei der Directorate General of Minerals and Coal and the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (Generaldirektion für Mineralien und Kohle und dem Ministerium für Energie und Bodenschätze der Republik Indonesien) erhalten hat. Die Projektlizenz wird in eine Auslandsinvestitionslizenz umgewandelt, die von der Zentralregierung verwaltet wird. Die Genehmigung entspricht dann in vollem Umfang der Verordnung Nr. 11 aus dem Jahr 2018 des Ministers für Energie und Bodenschätze hinsichtlich des Verfahrens für die Erteilung von Lizenzen und die Berichterstattung über die Geschäftstätigkeit im Bereich des Mineral- und Kohlebergbaus.Ranjeet Sundher, CEO von Pacific Rim Cobalt, erklärte: "2019 war ein entscheidendes Jahr für uns, und wir freuen uns, diese Dynamik im Jahr 2020 fortzusetzen. Die Genehmigung von Indonesiens OMBUDSMAN ist ein wichtiger Schritt in Richtung unseres Ziels, strategische Partnerschaften zu sichern und an der in Asien wachsenden Lieferkette für Batteriemetalle teilzuhaben."Im Jahr 2019 führte das Unternehmen auf seinem 5.000 Hektar umfassenden Projekt Cyclops in der indonesischen Provinz Papua umfangreiche Explorations- und Entwicklungsprogramme durch. Die Bohrungen identifizierten signifikante Horizonte mit Nickelvererzung und die im Labormaßstab durchgeführten Scoping-Tests lieferten positive Ergebnisse für die Verarbeitung dieses nickelreichen Materials. Das Projekt Cyclops verfügt über Bergbau- und Umweltgenehmigungen und ist das ganze Jahr über zugänglich.- Die Ausbringungsraten des Testprogramms im Labormaßstab sind nachstehend aufgeführt (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Oktober 2019):- Ausgewählte Ergebnisse mit erhöhten Nickelgehalten aus dem Flachbohrprogramm des Unternehmens sind nachstehend detaillierter aufgeführt (weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 5. März, 1. April, 23. April, 13. Juni, 20. Juni und September 10, 2019):Das Unternehmen führt zurzeit Gespräche mit mehreren strategischen Partnern und Investoren, die Interesse am Projekt Cyclops bekundet haben, und wird den Markt entsprechend über alle formalen Entwicklungen auf dem Laufenden halten.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Garry Clark P.Geo., ein unabhängiger Director von Pacific Rim Cobalt und gemäß NI 43-101 ein qualifizierter Sachverständiger, geprüft und zugelassen.Pacific Rim Cobalt ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochwertiger Kobalt- und Nickellagerstätten sowie wichtiger Rohmaterialien für die wachsende Lithium-Ionen-Batteriebranche.Ranjeet Sundher - President und CEO(604) 922-8272rsundher@pacificrimcobalt.comSteve Vanry - CFO & Director(604) 922-8272steve@vanrycap.comSean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger(778) 985-8934sbromley@theparmargroup.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.