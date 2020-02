Gold - Auf geht's, liebe Bullen!

Die Aufwärtsbewegung des Goldpreises seit November 2019 gipfelte im Januar in einem Blow-off, den das Edelmetall seither konsolidiert. Dabei hat sich ein Dreieck als Konsolidierungsformation ausgebildet. Heute schickt sich Gold an, aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen.Noch ist die Konsolidierung im Goldpreis formal nicht beendet, die Chancen dafür stehen aber nicht schlecht. Kurzfristig gilt es für die Bullen die Widerstände bei 1.591 und 1.611 USD aus dem Markt zu nehmen. Gelingt dies, wäre der Weg zum mittelfristigen Ziel bei 1.700 USD frei. Kurzzeitige Abpraller an der Marke von 1.591 USD würden kein Problem darstellen. Scheitert der Basiswert aber erneut am Abwärtstrend und wird stark verkauft, käme das Ausbruchsniveau bei 1.556 USD wieder als Unterstützung ins Spiel. Erst darunter müsste man einen Test des Zwischentiefs bei 1.535 USD favorisieren.© Bastian GaluschkaQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG