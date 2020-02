Clem Chambers: Bitcoin vs. Gold in Zeiten von Corona

Daniela Cambone von Kitco News befragte jüngst Clem Chambers von Investorshub.com über dessen Einschätzung zu Gold, Bitcoin und die Corona-Krise.Bitcoin ist seit Anfang 2020 um 48% gestiegen und hat Gold damit bei Weitem übertroffen. Laut dem Analysten könnte dies teilweise auf das Coronavirus zurückzuführen sein. Er bezeichnet die Kryptowährung als "Fluchtasset der Wahl" und als "digitales Gold"."Bitcoin hat sich jetzt als nützlich erwiesen, da man es sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach international kaufen und in Fiatgeld umwandeln kann. Wenn man also schnell Pläne machen müsste, – viele Menschen in Asien, nicht nur in China, sind sicher besorgt, in ihren Städten eingeschlossen zu werden – möchte man die Möglichkeit haben, Vermögenswerte im Wert von 100.000, 200.000, 1 Mio., 5 Mio. US-Dollar mit ins Ausland zu nehmen," so Chambers.In diesem Jahr steht im Mai das nächste Halving für Bitcoin an. Dabei werden die Belohnungen (Rewards) für die Miner beim Schürfen eines Block des Bitcoin halbiert. Laut dem Experten werde dieses Halving einen "sehr klaren Bullenmarkt" für die Preise erzeugen.Obwohl er das Edelmetall gern habe, benötige Chambers in seinem sehr breit aufgestelltem Portfolio kein Gold, da die Funktion der Absicherung, die Gold oft einnehme, durch Bitcoin noch deutlich besser erfüllt werde.© Redaktion GoldSeiten.de