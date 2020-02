Michael Pento: Wahnsinniges Gelddrucken gegen Corona

Michael Pento, Präsident und Gründer von Pento Portfolio Strategies, sprach im Interview mit Greg Hunter von USAWatchdog am vergangenen Wochenende über seine aktuelle Einschätzung zu den Entwicklungen in China.Sollte das Reich der Mitte das Coronavirus nicht zeitnah unter Kontrolle bringen, könnte es bereits im ersten Quartal 2020 zu einer globalen Rezession kommen, so der Finanzexperte. Das Land sei durch seine Schulden in Höhe von 40 Billionen USD, die größte Verschuldung weltweit, bereits in einer schwierigen Position. Nun habe das Coronavirus quasi zu einer Stilllegung des Landes geführt, wohlgemerkt der zweitgrößten Wirtschaft der Welt, und die Wall Street scheine das alles nicht zu interessieren. Vielmehr würden die Zentralbanken Geld drucken wie nie zuvor, um die Auswirkungen des Virus auszugleichen."Wie lange können die Märkte noch davon ausgehen, dass die Fiatwährungen ihre Kaufkraft behalten? Letztendlich wird diese Blase, das Vertrauen in die Kaufkraft aller Fiatwährungen, explodieren. Dann wird Gold losgebunden," so Pento. Er empfiehlt einen Gold- und Silberanteil in jedem Portfolio. Er bevorzuge aktuell das gelbe Metall.© Redaktion GoldSeiten.de