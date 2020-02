Monatliche Goldauslieferungen der Shanghai Gold Exchange: Coronavirus führt zu Einbruch

Die chinesische Edelmetallbörse Shanghai Gold Exchange (SGE) hat im Januar 110,87 Tonnen an physischem Gold ausgeliefert, dies berichtet der Marktbeobachter Lawrence Williams in seinem jüngsten Marktkommentar auf SharpsPixley Im Vergleich zum Dezember 2019 (158,5 Tonnen) ergab sich damit ein Rückgang um 30%, verglichen mit Januar 2019 (218,54 Tonnen) handelt es sich sogar um ein Minus von fast 50%.Üblicherweise ist die Goldnachfrage im Reich der Mitte im Januar durch das Neujahrsfest höher als zum Jahresende, doch in diesem Jahr zeigen sich deutlich die Auswirkungen des Ausbruchs des Coronavirus. Im Februar erwartet der Experte noch geringere Zahlen. Sollte sich die Krise noch über einen längeren Zeitraum fortsetzen, könnte die chinesische Goldnachfrage laut Williams in diesem Jahr zum ersten Mal seit zehn Jahren unter 1.000 Tonnen fallen.Darüber ob die Goldtransaktionen an der Shanghaier Börse wirklich der tatsächlichen chinesischen Nachfrage nach dem Edelmetall entsprechen, herrscht nach wie vor Uneinigkeit. Williams sieht in den Abhebungen von der SGE jedoch in jedem Fall einen guten Indikator für die Gesamtnachfrage Chinas.© Redaktion GoldSeiten.de