Gold-ETFs in Indien aktuell sehr gefragt, Goldimporte sinken dagegen

Wie Bloomberg berichtet, erfreuen sich Gold-ETFs in Indien zuletzt großer Beliebtheit. Demnach erreichten indische Investments in Gold-ETFs im Januar dieses Jahres das höchste Niveau seit mehr als sieben Jahren. Nach Angaben der indischen Vereinigung der Investmentfonds stieg das verwaltete Vermögen der elf Fonds, die solche Wertpapiere verkaufen, in diesem Zeitraum auf 62 Milliarden Rupien (870 Millionen US-Dollar). Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Anstieg um 31%, bleibt aber noch immer deutlich hinter dem im Januar 2013 erreichten Rekord von 120 Milliarden Rupien zurück."Die Volatilität an den Aktienmärkten und die besseren Renditen von Gold im letzten Jahr haben das Interesse der Leute an Gold geweckt," erklärt Chirag Mehta, ein leitender Fondsmanager bei Quantum Mutual Fund. "Diese Zuflüsse werden mindestens für die nächsten Jahre anhalten und die Assets werden sich in Richtung der Höchststände von 2013 bewegen, wenn sie diese nicht sogar übertreffen."Die Goldimporte des Landes haben sich im Januar nach Angaben von Quellen, die mit Regierungsdaten vertraut sind, hingegen halbiert, da die physische Nachfrage aufgrund der Rekordpreise und einer sich verlangsamenden Wirtschaft schwach blieb.© Redaktion GoldSeiten.de