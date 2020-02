Silver Lake Resources Ltd.: Weitere starke Bohrergebnisse

Bereits in der vergangenen Woche konnte Silver Lake mit einem guten Explorationsupdate überzeugen. Heute folgten weitere gute Ergebnisse vom Deflector Gold- und Kupfergebiet in Australien: Link Silver Lake hat im Südwesten des Deflector Projektes hochgradige Gold- und Kupfermineralisierungen entdeckt, die für die Zukunft der Mine entscheidend sind. Die Mineralisierungen erscheinen in den typischen schmalen Adern mit hohen bis sehr hohen Goldgehalten:Da sich das Management nun sicher ist, dass die Ressourcen auf Deflector mit diesen Funden noch lange nicht erschöpft sind und man vor einigen Monaten das nahegelegene Rothsay Gebiet durch die Übernahme von Egan Street akquiriert hat, wird der nächste Schritt die Vergrößerung der Deflector Aufbereitungsanlage sein.Im neuen Geschäftsjahr 2021 (01.07.2020 - 30.06.2021) will Silver Lake die Anlage um einen CIP-Kreislauf erweitern und die Kapazität auf rund 700.000 Tonnen p.a. anheben. Somit will Silver Lake das Erz aus dem Deflector Gebiet und aus der neu zu entwickelnden Rothsay Mine verarbeiten.Fazit: Erneut gute News. Das Unternehmen hat viele interne Wachstumsoptionen auf den Gebieten, die mit vergleichsweise wenig finanziellen Aufwendungen "online" gebracht werden können.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.