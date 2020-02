EZB: Gold & Goldforderungen 7. KW 2020

Gestern veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) den aktuellen konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 14. Januar 2020. Den Angaben zufolge wurde die Position Gold und Goldforderungen in der siebten Kalenderwoche erneut erhöht.Die Position stieg um 1 Million Euro auf 470,748 Milliarden Euro an. Außerdem wuchs die Nettoposition in Fremdwährungen um 0,8 Milliarden Euro auf nunmehr 295,1 Milliarden Euro.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de