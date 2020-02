Sibanye-Stillwater deklariert mineralische Ressourcen und Reserven zum 31.12.2019

31-Dez-19 31-Dez-18

Edelmetalle US$/ozR/oz R/kg US$/ozR/oz R/kg

Gold 1 6 1 1

,300 18,850 10,000 ,238 6,796 540,

000





Platin 4 1

887 12,862 13,506 959 2,994 417,

781





Palladium 1 5 1

,123 16,284 23,526 819 1,097 356,

791





Rhodium 3 1,6 1 1

,600 52,200 78,267 ,180 5,989 514,

058





Iridium 1 5 1

,247 18,082 81,333 814 1,030 354,

613





Ruthenium

200 2,900 93,237 102 1,382 44,

436





Basismetalle US$/lb US$/Ton R/Tonne US$/lb US$/Ton R/Tonn

ne ne e





Nickel 1 1 1

6.33 13,955 83,454 4.99 1,009 49,172





Kupfer

3.14 6,923 91,133 2.68 5,913 80,12

1











31-Dez-19 31-Dez-18

US$/lb US$/TonnR/Tonne US$/oz US$/TonnR/Tonne

e e



Kobalt 2 8 2 4

8.00 61,729 95,076 0.00 4,092 597,

441





Uranoxid (U3O8) 3 3 8

1 2.00 70 548 967.00 1,569 1,105,2

0 66





Chromoxid 0.07

(Cr2O3) 165 2,393 0.09 207 2

2 3 ,804

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven

31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez

-18 -18



PGM-OperatioTonnenKlasse2E/4E 2E/4E TonnenKlasse2E/4E 2E/4E

nen



(Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio.

Unzen Unzen Unzen Unzen

) ) ) )

US 152.9 16.5 81.1 79.9 48.3 17.3 26.9 25.6

SA 1,492.4.5 218.0 96.2 290.3 3.0 28.2 20.4

5



Operationen 1,645.5.7 299.1 176.0 338.6 5.1 55.1 46.1

insgesamt 4



Mineralische Ressourcen Mineralienreserven

31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez

-18 -18



PGM-ProjekteTonnenKlasse2E/4E 2E/4E TonnenKlasse2E/4E 2E/4E

(Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio.

Unzen Unzen Unzen Unzen

) ) ) )

Amerika 138.6 0.0 3.1 4.0

SA 626.0 4.3 86.8 24.4

Projekte 764.7 3.7 89.9 28.3

insgesamt



Gesamtes 2,410.5.0 389.0 204.4 338.6 5.1 55.1 46.1

PGM 1







Mineralische Ressourcen Mineralienreserven

31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez

-18 -18



Gold-OperatiTonnenKlasseGold Gold TonnenKlasseGold Gold

onen



(Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio.

Unzen Unzen Unzen Unzen

) ) ) )

SA 591.9 2.7 51.5 33.9 268.9 1.3 10.9 12.1

Operationen 591.9 2.7 51.5 33.9 268.9 1.3 10.9 12.1

insgesamt



Gold-ProjektTonnenKlasseGold Gold TonnenKlasseGold Gold

e



(Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio.

Unzen Unzen Unzen Unzen

) ) ) )

SA 467.1 3.1 46.5 63.7 32.2 4.3 4.5 4.5

US 2,636.0.1 6.6 6.6

2



Projekte 3,103.0.5 53.1 70.3 32.2 4.3 4.5 4.5

insgesamt 3



Gold 3,695.0.9 104.6 104.2 301.1 1.6 15.4 16.6

insgesamt 2





Uran im TonnenKlasseU3O8 U3O8 TonnenKlasseU3O8 U308

Goldbetrieb



(Mt) (kg/t)(Mio. (Mio. (Mt) (kg/t)(Mio. (Mio.

Pfund Pfund Pfund Pfund

) ) ) )

SA 11.4 1.1 27.0 27.0

Operationen 11.4 1.1 27.0 27.0

insgesamt



Uran-ProjektTonnenKlasseU3O8 U3O8 TonnenKlasseU3O8 U308

e



(Mt) (kg/t)(Mio. (Mio. (Mt) (kg/t)(Mio. (Mio.

Pfund Pfund Pfund Pfund

) ) ) )

SA 262.3 0.1 51.7 51.7

Projekte 262.3 0.1 51.7 51.7

insgesamt



Gesamt Uran 273.7 8.9 78.7 78.7

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven

31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez

-18 -18



Kupfer-ProjeTonnenKlasseKupferKupferTonnenKlasseKupferKupfer

kte



(Mt) (%) (Mio. (Mio. (Mt) (%) (Mio. (Mio.

Pfund Pfund Pfund Pfund

) ) ) )

US 2,774.0.3 18,71118,795

5 .5 .8



Projekte 2,774.0.3 18,71118,795

insgesamt 5 .5 .8



Gesamt 2,774.0.3 18,71118,795

Kupfer 5 .5 .8

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven

31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez

-18 -18



PGM-OperatioTonnenKlasse2E 2E TonnenKlasse2E 2E

nen



(Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio.

Unzen Unzen Unzen Unzen

) ) ) )

Stillwater (85.0 17.6 48.2 45.8 26.8 19.4 16.7 14.8

2E)



East Block 67.9 15.1 32.9 34.0 21.5 14.7 10.2 10.9

(2E)



Gesamte 152.9 16.5 81.1 79.9 48.3 17.3 26.9 25.6

US-PGM-Oper

ationen

US-PGM-Betriebe - Abgleich der

Mineralreserven



Faktoren 2E PGM (Mio.

Unzen)



31-Dez-18 25.6

Erschöpfung -0.7

Bereich 1.7

Einschlüsse/Ausschlüs

se1



Geologische 0.3

Interpretation



31-Dez-19 26.9

2E5 PGM-MineralresAu Mineralische Cu-Mineralressourcen

sourcen Ressourcen



31-Dez-19 31-D31-Dez-19 31-D31-Dez-19 31-Dez

ez-1 ez-1 -18

8 8



ProjektTonneKlas2E 2E TonneKlassGoldGoldTonneKlassKupfeKupfer

e n se PGM PGMn e n e r



(Mt) (g/t(Mio(Mio(Mt) (g/t)(Mio(Mio(Mt) (%) (Mio.(Mio.

) . . . . Pfund

Unz Unz Unz Unz Pfund)

en en en en )

) ) ) )

Altar1 2,6130.1 6.3 6.3 2,6130.3 17,9317,931

.9 .9 1.0 .0



Maratho138.30.7 3.1 4.0 138.30.2 645.8730.1

n2



Rio 22.3 0.3 0.2 0.2 22.3 0.3 134.7134.7

Grande

3



Denison0.3 5.9 0.1

4



Gesamt-138.60.0 3.1 4.0 2,6360.1 6.6 6.6 2,7740.3 18,7118,795

amerika .2 .5 1.5 .8

-Projek

te

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven

31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez

-18 -18



PGM-Operationen TonnenKlasse4E 4E TonnenKlasse4E 4E

(Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio.

Unzen Unzen Unzen Unzen

) ) ) )

Rustenburger 499.8 5.0 80.6 82.2 111.9 3.8 13.7 14.5

Untergrund



Kroondal 41.7 3.2 4.3 4.7 14.6 2.6 1.2 1.5

unterirdisch1



Mimose unter der 55.3 3.6 6.4 6.7 15.2 3.5 1.7 1.8

Erde2



Total Untergrund 596.8 4.8 91.3 93.6 141.7 3.7 16.6 17.8

(ohne

Marikana)



Marikana unter 811.3 4.7 123.8 64.2 4.2 8.6

der

Erde3



Total Untergrund 1408.14.8 215.1 93.6 205.8 3.8 25.2 17.8

(inkl.

Marikana)



Rustenburger 69.4 1.1 2.4 2.6 69.4 1.1 2.4 2.6

Oberfläche



Gesamtfläche 69.4 1.1 2.4 2.6 69.4 1.1 2.4 2.6

(ohne

Marikana)



Marikana-Oberfläch15.0 1.2 0.6 15.0 1.2 0.6

e3



Gesamtfläche 84.4 1.1 2.9 2.6 84.4 1.1 2.9 2.6

(inkl.

Marikana)



Total SA 666.2 4.4 93.7 96.2 211.1 2.8 19.0 20.4

PGM-Operationen

(ohne

Marikana)



Total SA 1492.54.5 218.0 96.2 290.3 3.0 28.2 20.4

PGM-Operationen

(einschl.



Marikana)

Johannesburg, 18. Februar 2020 - Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL) freut sich, über aktualisierte Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe zum 31. Dezember 2019 zu berichten.- 90 % Anstieg der gesamten Platingruppenmetall-(PGM)-Mineralressourcen auf 389,0 Mio.Unzen und ein Anstieg der PGM-Mineralreserven der Gruppe um 20 % auf 55,1 Mio. Unzen, hauptsächlich aufgrund der Einbeziehung der im Juni 2019 erworbenen Vermögenswerte von Marikana (ehemals Lonmin).- Laufende erfolgreiche Definitionsbohrungen beim Blitz-Projekt, Stillwater Mine, in den Vereinigten Staaten (US) auf den PGM-Betrieben, ergab 2,0 Millionen zusätzliche Mineralreserven.- Die Goldmineralressourcen in den südafrikanischen (SA) Goldbetrieben stiegen um 52%, was in erster Linie auf eine Kostenreduzierung in Verbindung mit dem Integrationsprojekt Kloof zurückzuführen ist, was einen Rückgang der Cutoff-Gehalte ermöglichte.- Explorationsprojekte" wurden durch die Gründung von Schlüsselpartnerschaften vorangetrieben, darunter Aldebaran Resources Inc. , Generation Mining Ltd. und Wallbridge Ltd.Die Gruppe hält sich bei allen verwalteten Operationen und Projekten sowohl an die Richtlinien des JSE als auch an die Richtlinien der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) bezüglich der Rohstoffpreise, die bei der Schätzung der Mineralreserven verwendet werden. Bei der Schätzung wurden ein durchschnittlicher Wechselkurs von 14,50 R/US$ und die unten dargestellten Rohstoffpreise verwendet:1,2 Preis für einen langfristigen Vertrag3 42% KonzentratIn den vergangenen sechs Monaten sind die Preise für Platinmetalle, insbesondere Palladium und Rhodium, deutlich gestiegen. Die jüngsten Kassapreise von Palladium haben 2.500 US$/oz und Rhodium 11.000 US$/oz überschritten, was zu einem Anstieg von mehr als 100% bzw. 200% gegenüber den gemeldeten Mineralreservepreisen geführt hat. Sowohl die Operationen im südlichen Afrika (Südafrika) als auch die US-PGM-Operationen sind diesen Bewegungen ausgesetzt, wobei die US-PGM-Operationen überwiegend palladiumreich sind (78% des 2E-Korbs) und Palladium und Rhodium etwa 30% und 9% des 4E-Korbs bei den SA-PGM-Operationen ausmachen. Darüber hinaus wird der Rand/US$-Wechselkurs derzeit bei etwa 14,90 R gehandelt, was die Rentabilität der SA-Operationen weiter verbessert.- Überblick über die Gruppe1 Für die US-PGM-Operationen wird die 2E durch Pt und Pd vertreten.2 Für die SA-PGM-Betriebe ist die 4E in Pt, Pd, Rh und Au vertreten.3 Zahlen können aufgrund von Rundungen nicht additiv erscheinenDie beträchtliche Zunahme der PGM-Mineralressourcen und Mineralreserven, die hauptsächlich auf die laufenden Bohrungen beim Blitz-Projekt in der Stillwater-Mine in den USA und die Übernahme von Lonmin Plc zurückzuführen ist, verbessert die Minen-zu-Markt-Strategie und positioniert die PGM-Betriebe so, dass sie weiterhin nachhaltig Wert liefern. Die Aufnahme von Lonmins Projekten in das Portfolio hat sowohl die Projektpipeline für Neu- als auch für Altlastenprojekte erheblich verbessert und dem Unternehmen unter angemessenen wirtschaftlichen Bedingungen erhebliche Entwicklungs- und Wachstumsoptionen eröffnet.Nach der umfangreichen, aber notwendigen Umstrukturierung, die 2018 und 2019 stattfand, ist die Mineralreservebasis unserer Goldbetriebe in Südafrika im Laufe des Jahres 2019 relativ stabil geblieben. Das signifikante Wachstum der Mineralressourcen, das weitgehend durch eine prognostizierte Kostensenkung im Zusammenhang mit dem Integrationsprojekt Kloof angetrieben wurde, ist erfreulich und bietet in einem verbesserten Metallpreisumfeld Optionen.- US-PGM-BetriebeInsgesamt 2E PGM-Mineralressourcen von 81,1 Mio. Unzen, ein Anstieg von 2%.Gesamte 2E PGM-Mineralreserven von 26,9 Mio. Unzen, ein Anstieg um 5%.Anmerkung: 2E PGM = Pt (78%) + Pd (22%)Die Mineralressourcen bleiben weitgehend unverändert, wobei die Erschöpfung des Bergbaus durch den Ressourcenzuwachs (+2,5 Mio. Unzen) im Abschnitt Blitz der Stillwater-Mine ausgeglichen wird. Das Wachstum der Mineralreserven wurde durch weitere positive Bohrergebnisse im Abschnitt Blitz der Stillwater-Mine vorangetrieben. Laufende externe Prüfungen durch unabhängige Parteien haben festgestellt, dass die Tonnagen der Mineralreserven möglicherweise geringfügig unter- und die Gehalte geringfügig überbewertet sind, da während des Stoppens eine ungeplante mineralisierte Verdünnung hinzugefügt wurde. Es wird nicht davon ausgegangen, dass dies einen wesentlichen Einfluss auf die geschätzten Mineralreserven-Unzen hat, und die weitere Definition der ungeplanten Verdünnung wird derzeit im Hinblick auf die Aufnahme in zukünftige Mineralreserven-Schätzungen untersucht, einschließlich der Implementierung von Scan-Technologie bei den Stoppvorgängen.Eine detaillierte Abstimmung der Mineralreserven der US-PGM-Betriebe von 2018 bis 2019 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.1 Erweiterung im Blitz-Projektgebiet- Andere Projekte auf dem amerikanischen KontinentInsgesamt 2E PGM-Mineralressourcen von 3,1 Mio. Unzen , ein Rückgang von 22%.Gesamte Goldmineralressourcen von 6,6 Mio. Mio. Unzen, unverändertGesamte Kupfermineralressourcen von 18.711,5 Mio. Pfund, ein Rückgang von <1%.1 100% Zurechenbar, nicht verwaltet2 55,58% Zurechenbar, nicht verwaltet, basierend auf einer direkten Beteiligung von 49% und einer indirekten Beteiligung von 6,58%.3 19,9% Zurechenbar, nicht verwaltet4 80% zurechenbar, nicht verwaltet5 2E PGM vertreten durch Pt und Pd (Prill split Marathon: Pd (76%) Pt (24%), Denison: Pd (55%), Pt (45%))Die Mineralressourcen Altar und Rio Grande blieben unverändert, ohne dass unser JV-Partner, Aldebaran Resources Inc. im earn-in Abkommen sich änderte. Im Jahr 2019 bohrte Aldebaran Resources Inc. vier Löcher bei Altar auf insgesamt 5.416 m und entdeckte dabei einen neuen Cu-Au-Mo-Porphyr direkt unter der QDM-Goldressource.Im Laufe des Jahres 2019 schloss Sibanye-Stillwater eine Vereinbarung mit Generation Mining Ltd. (Gen Mining), durch die Gen Mining eine 51%ige Beteiligung am Marathon-Projekt erwarb und ein nicht eingetragenes Joint Venture mit Stillwater Canada Inc. gegen eine Barzahlung von 3,0 Millionen kanadischen Dollar (CAD) und eine 12,9%ige Beteiligung an Gen Mining gründete. Gen Mining hat die Option, durch Ausgaben in Höhe von 10 Millionen Dollar und die Erstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung innerhalb von vier Jahren nach dem als 11. Juli 2019 gekennzeichneten Datum des Grundstückserwerbs eine Beteiligung von bis zu 80% zu erwerben.Gen Mining veröffentlichte eine überarbeitete Mineralressourcenschätzung für die Marathon-Lagerstätte vom 9. September 2019 und hat auch zusätzliche Mineralressourcen bei den Lagerstätten Geordie und Sally, die Teil der größeren Marathon-Liegenschaft sind, einbezogen. Die gesamte PGM-Mineralressource des Marathon-Projekts ist von 4 auf 5,5 Mio. Moos gestiegen. Aufgrund der Transaktion mit Gen Mining gingen die zurechenbaren berichteten Marathon-PGM- und Cu-Mineralressourcen für Sibanye-Stillwater um 23% bzw. 12% zurück.Die Mineralressourcen für das PGM-Explorationsprojekt von Denison sind zum ersten Mal enthalten. Das Denison-Projekt ist ein PGM-Explorationsprojekt auf dem Sudbury Igneous Complex (SIC), etwa 30 km westsüdwestlich der Stadt Sudbury. Im Laufe des Jahres 2019 erwarb Sibanye-Stillwater den gesamten Anteil an Lonmin PLC, einschließlich des Denison-Projekts, das zu 100% von Loncan, einer Tochtergesellschaft von Lonmin, gehalten wurde. Im Laufe des Jahres 2019 schloss Loncan eine verbindliche Vereinbarung mit Wallbridge Mining ab, in der Loncan Wallbridge als Betreiber des revidierten Denison-Grundstücks bestimmt hat, um die erforderlichen Mittel aufzubringen, den Geschäftsplan umzusetzen und den täglichen Betrieb von Loncan zu verwalten. Loncan hat Ende Oktober 2019 Wallbridge mit 20% der Loncan-Aktien ausgegeben (der aktuelle Loncan-Anteil beträgt derzeit 80% Lonmin und 20% Wallbridge).- SA PGM-OperationenGesamte 4E PGM-Mineralressourcen von 218,0 Mio. Mo, ein Anstieg von 127%, einschließlich 124,3 Mio. Mo, die dem Marikana-Betrieb zuzuschreiben sind.Gesamte 4E PGM-Mineralreserven von 28,2 Mio., ein Anstieg von 38%, einschließlich 9,2 Mio., die dem Marikana-Betrieb zuzuschreiben sind.1, 50% zurechenbar, verwaltet2 50% zurechenbar, nicht verwaltet3 95,25% Zurechenbar, verwaltetDer starke Anstieg der Mineralressourcen von 4E PGM war in erster Linie auf die Einbeziehung der Marikana-Aktiva (124,3 Mio. Unzen) zurückzuführen, die durch die Lonmin-Übernahme erworben wurden. Die 4E-PGM-Mineralreserven in den Betrieben Rustenburg, Kroondal und Mimosa gingen um 1,4 Mio. Moos zurück, was in erster Linie auf die Erschöpfung von 1,6 Mio. Moos aus den Bergbauaktivitäten im Jahr 2019 zurückzuführen ist, die teilweise durch einen Anstieg um 0,2 Mio. Moos aufgrund der letzten Laufzeit der Minenplanung ausgeglichen wurde.Eine gründliche Überprüfung der historischen (September 2018) 4E PGM-Mineralreserven bei den Marikana-Betrieben nach der Übernahme dieser Vermögenswerte durch Sibanye-Stillwater im Juni 2019 führte zu einem Rückgang von 22,1 Mio. Mio. Unzen, der in erster Linie auf diese Tatsache zurückzuführen ist:- Abbau von 1,2 Mio. Mio. Unzen aus dem Bergbau im Jahr 2019 (15 Monate von Oktober 2018 bis Dezember 2019)- Reduzierung um 1,1Mio. Unzen aufgrund einer aktualisierten geologischen Interpretation, die den Entwurf und die Planung beeinflusst.- Reduzierung um 1,5Mio. Unzen aufgrund der Anwendung des wirtschaftlichen Bewertungsverfahrens.- Entfernung der Mineralreserven von 11,7 Mio. Mio. Unzen aus dem Betrieb für Pflege und Wartung ohne die erforderlichen Machbarkeitsstudien in Übereinstimmung mit der Politik von Sibanye-Stillwater.- Entfernung von Mineralreserven von 11,8 Mio. Mio. Unzen aus Projekten unterhalb der Infrastruktur, die nicht in die Lebensdauer des Bergwerks einbezogen sind.- Derzeit werden Machbarkeitsstudien zu ausgewählten Projekten durchgeführt, um die wirtschaftliche Machbarkeit bei den aktuellen wirtschaftlichen Parametern zu bestätigen, was sich positiv auf die zukünftigen Schätzungen der Mineralreserven auswirken könnte.§ Der Rückgang wurde teilweise durch:- Ein Zusatz von 0,3 Mio. Mio. Unzen, der unter den Marikana-Mineralienreserven enthalten ist, wurde als synergistischer Nutzen identifiziert.- Sibanye-Stillwater hat Reserven auf einer zurechenbaren Basis von 95,25% gemeldet, wodurch sich die gemeldeten zurechenbaren Mineralreserven insgesamt um 4,9 Mio. Mio. Unzen in Übereinstimmung mit der Politik der Gruppe erhöhen.