USA: Bestände der Staatsanleihen im Dez. 2019

Das US-amerikanische Finanzministerium gab vor kurzem die aktuellen Zahlen bezüglich der Bestände der US-Staatsanleihen bekannt, die sich in den Händen der Auslandsgläubiger des Landes per Ende Dezember 2019 befanden. Den Angaben zufolge verringerten die beiden größten Auslandsgläubiger der USA ihre Anleihebestände.Größter Gläubiger der USA war per Ende Dezember 2019 erneut Japan, dessen Bestände sich auf nunmehr 1.154,9 Milliarden Dollar beliefen. Im Vergleich zum Vormonat reduzierte man die Staatsanleihen um 5,9 Milliarden Dollar; im November hatten sich die Reserven des Landes auf 1.160,8 Milliarden Dollar belaufen.Der zweitgrößte Auslandsgläubiger der Vereinigten Staaten war China, das seine Staatsanleihereserven von den 1.089,2 Milliarden Dollar im November auf aktuell 1.069,9 Milliarden Dollar verringerte; dies entspricht einer Abnahme um 19,3 Milliarden Dollar.Weiterhin blieb das Vereinigte Königreich an dritter Stille mit Staatsanleihen im Wert von 332,6 Milliarden Dollar; das Land erhöhte seine Bestände verglichen mit November um 4 Milliarden Dollar.