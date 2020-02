Wer Gold mag, muss Silber lieben

Kitco News veröffentlichte in dieser Woche ein während des Metals Investor Forum in Vancouver aufgezeichnetes Interview mit Brien Lundin, dem Herausgeber des "Gold Newsletter" und CEO der New Orleans Investment Conference.Der Experte erklärt in dem Gespräch, dass die dauerhaft lockere Geldpolitik aufgrund der wachsenden globalen Verschuldung die Preise von Gold und Silber auch künftig stützen wird. Nach Einschätzung Lundins hat für beide Edelmetalle ein langfristiger Bullenmarkt begonnen."Ich denke, jeder muss physisches Gold besitzen. Es ist eine Versicherung für das Vermögen. Ich denke zudem, dass die Leute Silber besitzen müssen," so Lundin. "Ich sage zu den Leuten, wenn du Gold magst, und das solltest du, dann musst du definitiv Silber lieben. Es ist eine natürlicher Hebel auf Gold."© Redaktion GoldSeiten.de