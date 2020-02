Goldpreis angekurbelt durch Suche nach sicheren Häfen

Goldfutures verzeichneten am Mittwoch ihre fünfte, aufeinanderfolgende Zunahme, während Investoren den sicheren Hafen weiterhin erwarben, so berichtet MarketWatch . "Ich denke, dass Privatinvestoren an die Aktienmärkte strömen, während institutionelle Investoren etwas vorsichtiger sind und auf Investitionen in sichere Häfen aus sind", so Jeff Wright von GoldMining Inc.Der Goldpreis ist in dieser Woche bisher gestiegen, trotz Faktoren, die das Metall nach unten ziehen sollten. Der Preis wurde durch vergleichsweise schwache Renditen der Staatsanleihen sowie der Federal Reserve unterstützt, die die Zinsen niedrig hält, so meinen Analysten."Es gibt viele Theorien darüber, warum Gold plötzlich so einen bullischen Impuls verzeichnete, wobei das Coronavirus-Risiko sicherlich einer von ihnen ist. Doch das gelbe Edelmetall hat ebenso von weiteren fundamentalen Faktoren profitiert, wie der Tatsache, dass die Zentralbanken zum ersten Mal seit mehr als einem Jahrzehnt Nettokäufer sind", erklärte Boris Schlossberg von FX Strategy."Doch der wohl wichtigste Grund für die Stärke ist die Tatsache, dass die Realzinsen negativ sind und das zunehmend weiterhin so bleiben."© Redaktion GoldSeiten.de