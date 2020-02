Wells Fargo: Ende des "Bären-Super-Zyklus" in Sicht?

Während die meisten Rohstoffe sich mitten in einem "Bären-Super-Zyklus" befinden, konnte Gold sich mit soliden Gewinnen vom Rest der Gruppe abspalten. Dies könnte laut Wells Fargo auf ein nicht zu fernes Ende des Bärenmarktes hindeuten, heißt es jüngst in einer Meldung von Kitco News "Der Bär wird alt, was wir als positives Zeichen sehen. Jetzt, neun Jahre nach Beginn des Bärenmarktes, ist historisch gesehen der Punkt im Bären-Super-Zyklus, an dem sich einzelne Rohstoffe normalerweise von ihrer Gruppe trennen," erklärt John LaForge der Leiter des Bereichs Real Asset Strategy bei Wells Fargo. Aus diesem Grund seien die Analysten der Annahme, dass der Rohstoffbärenmarkt nur noch ein paar Jahre dauern werde.Das US-Unternehmen hatte Rohstoffe in den letzten vier Jahren negativ bewertet. "Rohstoffe sind derzeit nicht Teil unserer strategischen Asset-Allocation-Modelle. Der Grund ist der Bären-Super-Zyklus der Rohstoffe." Ein solcher Zyklus sei ein mehrjähriger Zeitraum von durchschnittlich 20 Jahren, in welchem die Rohstoffpreise Schwierigkeiten haben, zu steigen. Ausgelöst würden diese in der Regel durch ein starkes Überangebot.Der aktuelle "Bären-Super-Zyklus" habe im Jahr 2011 begonnen und sei nach wie vor intakt, da für die meisten Rohstoffe auch weiterhin ein Überangebot bestehe. Gold stelle eine Ausnahme dar: "Die abnehmende Korrelation zwischen den Rohstoffen ist ein Hinweis darauf, dass der Superzyklus sich seinem Ende nähern könnte (ähnlich dem Ende des letzten Bären um 2000-2001)," so LaForge.© Redaktion GoldSeiten.de