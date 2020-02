Russland kauft im Januar 200.000 Unzen Gold

Die russische Zentralbank veröffentlichte gestern die neusten Daten zum Stand der internationalen Währungsreserven per Ende Januar 2020. Diesen Zahlen zufolge ergab sich ein kleines Plus bei den Gold- und Devisenreserven im Vergleich zum Vormonat.Wie aus den Daten hervorgeht, betrugen die Goldbestände des Landes per 31. Januar 2020 insgesamt 73,2 Millionen Unzen im Wert von etwa 115,82 Milliarden US-Dollar. Verglichen mit Dezember 2019 ergab sich somit eine Zunahme von 0,2 Millionen Unzen; im Dezember beliefen sich die Bestände auf 73 Millionen Unzen im Wert von 110,38 Milliarden US-Dollar.Die internationalen Währungsreserven Russlands lagen per Ende Januar 2020 bei 562,31 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg um etwa 7,95 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu den 554,36 Milliarden US-Dollar im Dezember 2019 darstellt.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de