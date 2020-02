Steht eine Lockerung der Fed-Politik bevor?

Der Goldpreis erreichte ein 7-Jahreshoch, während Sorgen um wirtschaftliche Beeinträchtigungen durch den Coronavirus die Nachfrage nach sicheren Häfen ankurbelten sowie Spekulationen entfachten, dass die Federal Reserve die Geldpolitik noch vor Ende des Jahres lockern wird, so berichtet Yahoo Finance auf Berufung von Bloomberg."Das Protokoll [der Fed] deutet an, dass die Messlatte für die Lockerung der Geldpolitik klar niedriger liegt, als die für weitere Zinserhöhungen", so Colin Hamilton von BMO Capital Markets. "Vor allem unterstützt es Powells kürzliche Kommentare, dass die politischen Entscheidungsträger keine anhaltende Inflation unter dem Zielwert tolerieren würden. Dieser Kommentar wurde als unterstützend für Gold angesehen."Während das Protokoll des letzten Fed-Treffens andeutet, dass die Zentralbank die Zinsen nicht über mehrere Monate hinweg unverändert lassen könne, haben Futures-Traders die Erwartungen für zumindest eine Zinssenkung im Jahr 2020 beibehalten.© Redaktion GoldSeiten.de