SPDR Gold Trust kann Bestände weiter steigern

Nachdem der SPDR Gold Trust bereits in den vergangenen Woche Steigerungen seiner Bestände verzeichnen konnte, ergab sich auch in dieser Woche ein deutliches Plus. Vom vergangenen Freitag zum gestrigen Donnerstag haben sich die Bestände um 10 Tonnen des gelben Metalls erhöht.Der weltweit größte mit physischem Gold hinterlegte Gold-ETF verfügt laut den Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com aktuell über Bestände von 933,94 Tonnen Gold.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 14. Februar: 923,99 t• 18. Februar: 929,84 t• 19. Februar: 931,60 t• 20. Februar: 933,94 t© Redaktion GoldSeiten.de