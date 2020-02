Goldpreis bleibt fest

Gold bleibt fest und zieht relativ stetig weiter nach oben:Die US-Zinsen fallen auf breiter Front. Die Rendite für die 10-jährigen US-Staatsanleihen liegt aktuell bei 1,52%:Die Renditen am langen Ende (30 Jahre) lagen per gestern nur noch bei 1,97%:Die Anleihemärkte üben gewaltigen Druck auf die US-Notenbank aus. Der Leitzins in den USA (1,50 - 1,75%) liegt nun im Bereich der 10-Jahresrendite und die FED kommt in Zugzwang, diesen erneut zu senken.Derzeit sieht der Markt eine steigende Wahrscheinlichkeit auf eine baldige Zinssenkung der FED.Bereits für die Sitzung im April gehen nun über 30% der Marktteilnehmer von einer Zinssenkung aus. Für die Sitzung im Juni bereits über 53% und im Juni über 67%.Vor einem Monat ging der Markt noch davon aus, dass die Zinsen bis in den Herbst hinein stabil bleiben. Doch in den vergangenen 30-Tagen stellen sich mehr und mehr Marktteilnehmer auf eine deutlich frühere Zinssenkung ein:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.