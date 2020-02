Goldpreis setzt Aufwärtstrend kraftvoll weiter fort

Goldpreis im Aufwärtstrend

Der abgebildete Monatschart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Anfang 2012 bei einem letzten Kurs von 1.548,8 $. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Monat dar.Der Goldpreis hat in der dritten Februarwoche weiter Stärke gezeigt und ein neues Jahreshoch erreicht. Dabei wurde auch die psychologisch wichtige 1.600 $ Marke und die Rückkehrlinie (Widerstandslinie) des großen Trendkanals durchbrochen. Im Wochenchart (nicht abgebildet) sehen wir eine positive Trendkerze.Aus Sicht des Monatcharts liegt ausgehend vom Tief des Jahres 2018 bei 1.167,1 $ ein etablierter Aufwärtstrend vor mit einem positiven Chartbild. Die Wahrscheinlichkeit für längerfristig weiter steigende Kurse am Goldmarkt beträgt somit etwa 60%.Es könnte nun weiteres Aufwärtspotential bis in den Bereich von 1.688,3 $ vorliegen, wo sich die 78,6% Fibonacci-Korrektur befindet (bezogen auf den Kursrückgang vom Allzeithoch bei 1.928,8 $ bis zum Tief des Jahres 2015 bei 1.048,9 $). Etwas höher, bei 1.697,8 $, liegt das Hoch des Jahres 2013, welches auch ein logisches Kursziel darstellt. Die psychologisch wichtige Kursmarke von 1.700 $ könnte sich auch als Kursmagnet darstellen.Der vorliegende Aufwärtstrend im Monatschart wäre dann unterbrochen, wenn das Januartief bei 1.519,7 $ unterschritten wird.Das positive Chartbild würde erst dann auf neutral bzw. negativ drehen, wenn das Novembertief bei 1.446,2 $ unterschritten wird.© Karsten Kagels