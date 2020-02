Kitco-Prognose: Goldpreis soll Aufwärtsmomentum beibehalten

Gold besitzt derzeit enormes Aufwärtsmomentum, was sich auch in der Meinung der Umfrageteilnehmer widerspiegelt. Der Großteil der Befragten, die an der wöchentlichen Kitco -Goldpreisumfrage teilnahmen, erwartet einen Preisanstieg. Grund dafür sei das Momentum sowie anhaltende Sorgen um den Coronavirus-Ausbruch.Diesmal gaben 15 Marktexperten ihre Meinung ab. Von diesen waren 14 (93%) der Ansicht, dass Gold in dieser Woche steigen wird. Nur ein Befragter (7%) prognostizierte hingegen einen Goldpreisrückgang. Keiner von den Experten erwartete einen Seitwärtsmarkt.Zudem wurden auch 1.121 Kleinanleger befragt. Insgesamt 820 (73%) prognostizierten eine Zunahme des Goldpreises, während 192 (17%) eine Preisabnahme erwarten. Währenddessen blieben 109 (10%) der Umfrageteilnehmer neutral.© Redaktion GoldSeiten.de