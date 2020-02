Fed-Offizielle: Bessere Kommunikation könnte die Dinge vereinfachen

Die Federal Reserve sollte den Märkten mehr Informationen darüber bereitstellen, was sich auf die Geldpolitik auswirkt, so meint die Vorsitzende der Cleveland Federal Reserve, Loretta Mester, laut CNBC . Während eines Events in New York erklärte sie, dass "politische Entscheidungsträger gegenüber dem Markt nicht kapitulieren sollten", wenn beide Seiten nicht aufeinander abgestimmt seien.Sie sollten jedoch offen dafür sein, ihre Meinung gegenüber der Wirtschaft basierend auf allen eintreffenden Informationen zu überdenken. "Wir müssen gegenüber der Möglichkeit offen sein, dass die Meinung der Märkte vielleicht deutlicher mit den Fundamentaldaten überstimmt als die Ansicht der politischen Entscheidungsträger", so meinte Mester."Würden wir mehr Worte dafür verwenden, Dinge zu erklären, würde jedes Wort weniger Gewicht besitzen", fügte sie hinzu. Die Formulierung der Fed-Statements würde weniger Juristenkauderwelsch enthalten und würde es somit ermöglichen, die Meinungen der Entscheidungsträger besser und einfacher zu erklären, ohne Angst zu haben, eine falsche Botschaft zu senden.© Redaktion GoldSeiten.de