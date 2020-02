Autor Paul Mladjenovic: "Es ist eine sehr gefährliche Zeit für Papierassets"

Daniela Cambone von Kitco News befragte jüngst Paul Mladjenovic zu dessen Einschätzung der Entwicklung der Edelmetalle. Der Autor des Buchs "Precious Metals Investing For Dummies" äußert sich in dem Interview sehr optimistisch zur gesamten Edelmetallbranche.Laut Mladjenovic herrscht für Papierassets eine zunehmend schwierige Zeit, als Beispiele nennt er hier die Verschuldungsproblematik und die Situation am Anleihemarkt. Dieses Umfeld wirke für Gold, Silber und die restlichen Edelmetalle sehr bullisch. Er glaubt daher, dass der Goldpreis im kommenden Jahr oder Anfang 2022 die Marke von 2000 USD locker übersteigen könnte.Am US-Aktienmarkt sieht der Experte weitere Kursanstiege, besonders bis zum Tag der US-Wahlen. 2021 schätzt er US-Aktien dann weniger bullisch ein.In Bezug auf Edelmetallinvestments rät Mladjenovic sowohl zum Kauf von physischem Gold und Silber als auch zu Bergbauaktien, welche seiner Meinung nach in den kommenden Monaten und Jahren eine gute Entwicklung zeigen werden.© Redaktion GoldSeiten.de