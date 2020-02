Gold: 1.700 USD als nächstes kurzfristiges Kursziel

Gold konnte vergangene Woche angesichts der Sorgen um die Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft deutlich zulegen und nach Einschätzung einiger Analysten besteht auch weiterhin Luft nach oben. Dies berichtet Kitco News So nennt Edward Meir, Analyst bei ED&F Man Capital Markets, ein kurzfristiges Kursziel von 1.700 US-Dollar je Feinunze. Wie dieser erklärt, sehe Gold angesichts der Chartentwicklung ziemlich stark aus.Ein Teil des Anstieges vergangene Woche sei aber auch auf technische Käufe zurückzuführen: "Wenn man einen solchen Ausbruch in den Charts hat, erhöhen normalerweise alle Systemfonds und technischen Fonds ihre Long-Positionen. Ein Teil davon sind also technische Käufe." Auch die schwächeren globalen Aktienmärkte, insbesondere in den USA, hätten Gold zuletzt in die Karten gespielt. Eine u.a. von Goldman Sachs erwartete Korrektur der Aktienmärkte würde Gold noch weiter steigen lassen, so Meir.© Redaktion GoldSeiten.de