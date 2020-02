Sovereign Metals Ltd.: Massive Ausweitung des Bua Channels

Exzellente Neuigkeiten heute bei Sovereign Metals Das Unternehmen gab die Auswertungen der ersten Aircore-Bohrungen auf dem BUA-Channel bekannt. Die Bohrungen bestätigen das hochgradige Rutil-Vorkommen im Channel, das direkt an der Oberfläche beginnt und bislang bis zu einer Tiefe von etwa 8 – 10 Metern ermittelt wurde.Die Rutil-Gehalte der heute veröffentlichten Bohrungen liegen zwischen 0,71% bis zu 1,02% Rutil und sind somit im Bereich der wenig vorhandenen Weltklasse-Minen einzuordnen:Sehr interessant ist, dass zusätzlich zum Rutil auch Ilmenit in Konzentrationen von 1,3% bis 1,7% vorhanden ist. Beides tritt typischerweise in Vorkommen dieser Art auf und Ilmenit kann entsprechend als Bei-Produkt ebenfalls am Markt verkauft werden:Der TiO2-Gehalt des Materials wurde getestet und lag bei rund 60%. Somit würde sich das Material für eine Aufbereitung mit dem Chloridverfahren eignen.Eine Tonne Chlorid-Ilmenit wird aktuell zwischen 275 und 300 USD je Tonne gehandelt, eine Tonne Rutil bei über 1.200 USD.Der Produktmix könnte also noch deutlich wertvoller werden, wenn auch der Ilmenit mit verkauft werden könnte!Das nur zur Erklärung der Resultate. Der Zirkon-Gehalt ist mit unter 0,10% eher Nebensache.Kommen wir nun zur Ausweitung, die uns die heutigen Ergebnisse geliefert haben.Am 03. Februar wurde der Fund des Bua-Channels veröffentlicht mit den Ergebnissen des Abschnitts Z3-1200 ( Link ). Heute wurden die Ergebnisse von Z5-2000 veröffentlicht. Somit wurde die Ausdehnung des Channels bereits über eine Gesamtlänge von rund 5 Kilometern bestätigt und dies bei kontinuierlichen Rutil-Gehalten:Nehmen wir nun einfach einmal diesen ersten 5 Kilometer Abschnitt als Grundlage. Bei einer Länge von 5.000 Metern, einer Tiefe von 8 Metern und einer Breite von 400 Metern und einem spezifischen Gewicht von 1,65 für dieses Material kommt man bereits auf eine Tonnage von 26,4 Millionen Tonnen.Über insgesamt 8 Kilometer wurden bereits Bohrungen abgeschlossen, die nur noch ausgewertet werden müssen. Bei 8 Kilometern Gesamtlänge würden wir schon bei 42,24 Millionen Tonnen liegen. Nun hat sich Sovereign aber jüngst nochmals mehr als 40 Kilometer dieses Trends über eine neue Explorationslizenz gesichert: