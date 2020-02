Angst & Gier befördern Märkte nach oben; Gold bei 2.000 Dollar Ende 2021

Der Goldpreis wird nun auf seinem höchsten Niveau seit fast sieben Jahren gehandelt, während die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie zeitgleich Erwartungen wachsen ließen, dass die Zentralbanken mehr Stimuli anwenden, um das Wirtschaftswachstum am Leben zu halten, so berichtet MarketWatch "Die Märkte quälen sich mit einer merkwürdigen Mischung aus Motivation für sichere Häfen und für das Spekulieren", so Brien Lundin vom Gold Newsletter. "Der US-Dollar und der Aktienmarkt profitieren von einem Zufluss an weltweiten Finanzmitteln, die angesichts der Coronavirus-Unsicherheit Sicherheit suchen.""Doch inländische und weltweite Aktien schließen sich auch Gold und Silber an, wenn es um Erwartungen von weiterem Zentralbankstimulus geht, der den möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen entgegenwirken wird.""Zumindest aktuell verbinden sich Angst und Gier, um die Märkte nach oben zu befördern", erklärte Lundin. Der Preis könnte zum Ende des nächsten Jahres einen Rekordwert von 2.000 Dollar je Unze erreichen. Das Timing würde dabei helfen, die Märkte davon abzuhalten, zu überhitzen und Investoren mehr Zeit verschaffen, um größere Profit im Bergbauaktienbereich zu machen.© Redaktion GoldSeiten.de