Spekulanten erhöhen bullische Goldpositionen um 22%

Die großen Spekulanten erhöhten ihre bullischen Positionierungen in Goldfutures in der aktuellsten Berichtswoche um 22%, so berichtet die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) laut Kitco News . Analysten schreiben dies den Käufen von sicheren Häfen zu, die aufgrund des Coronavirus stattfinden, sowie Erwartungen, dass die Federal Reserve weiterhin taubenhaft bleiben wird.Der Goldpreis wurde nicht nur durch die Käufe von spekulativen Tradern am Futuresmarkt angekurbelt, sondern auch durch ETF-Trader, so erklärte beispielsweise die Commerzbank. Das bedeute jedoch auch, dass man Preisrückgänge erwarten könne, wenn es zur Gewinnmitnahme käme."Trotz der Tatsache, dass es ein eher überfüllter Handel ist, sammeln Investoren weiterhin Long-Positionen in Gold", meinte auch TD Securities. "Anhaltende Unsicherheit in Verbindung mit dem Virus-Ausbruch hat die Nachfrage nach sicheren Häfen am Leben erhalten, doch das ist nicht der einzige Faktor, der für den Goldpreisanstieg in den letzten Tagen verantwortlich ist.""Tatsächlich scheint eine kürzliche Abflachung der Renditekurve der Fed zu vermitteln, dass man die Zinsen weiter senken müsse, was dem gelben Edelmetall einen weiteren Schub verschafft."