Gold bricht durch Verkauf in Höhe von mehreren Milliarden Dollar kurzzeitig ein

Es sieht so aus, als hätte unser guter Freund Benoit Gilson von der BIZ gerade die Genehmigung bekommen ...Die Goldpreise stürzten eben plötzlich ab, als Futures von mehr als 3 Mrd. USD auf den Markt geworfen wurden...Silber traf es auch, allerdings nicht im gleichen Umfang...Die Orders erfolgten 14:30 Uhr (ET) – genau zu der Zeit in der man üblicherweise die Margin Calls sieht – dies deutet darauf hin, dass vielleicht jemand einfach alles verkauft hat, was er konnte, um die Collateral Calls für seine Aktienmarktverluste zu decken.Wir stellen außerdem fest, dass der JPY gleichzeitig mit dem Einbruch von Gold schwächelte.Im Moment hilft es den Aktien nicht.© Tyler DurdenZeroHedgeDer Artikel wurde am 24. Februar 2020 auf zerohedge.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.