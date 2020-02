RMB Group sieht Gold in diesem Jahr bei 2020 USD und nennt 5 Gründe

Einem Artikel der RMB Group auf SeekingAlpha zufolge rechnen die Analysten mit weiteren Anstiegen des Goldpreises. Habe man es noch vor einem Jahr nicht für möglich gehalten, glaube man nun, dass der Goldpreis in diesem Jahr durchaus 2020 USD je Feinunze erreichen könnte.Fünf Faktoren verleihen dem gelben Metall demnach aktuell starkes Aufwärtspotenzial:1.. Zentralbanken und andere Großinvestoren setzen Gold als Absicherung gegen Währungsbestände ein, die alle - mit Ausnahme des US-Dollars - unter künstlich niedrigen und sogar negativen Zinssätzen leiden.2.aus den oben genannten Gründen viel Gold.3.verringern nicht nur die Opportunitätskosten für das Halten von Gold, sondern tragen auch aktiv zu schwächeren Währungen bei. Dies ist für einen Großteil der Aufwärtsdynamik des gelben Metalls verantwortlich.4.. Die Kombination aus den Handelsspannungen zwischen den USA und China (und vielleicht sogar Europa) und den vielleicht entschiedensten US-Wahlen seit dem Vietnamkrieg könnte zu geopolitischen Fehlern führen, die die Weltwirtschaft in die Knie zwingen könnten.5.. Laut dem World Gold Council (WGC) liegen die verwalteten Vermögenswerte (Assets Under Management, AUM) von preisgünstigen globalen Gold-ETFs nur 2% unter den Allzeithochs von 2012, als Gold bis zu 1.798 USD pro Unze gehandelt wurde.© Redaktion GoldSeiten.de