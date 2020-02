Zinssenkungen in absehbarer Zeit sind eher unwahrscheinlich

Die Federal Reserve und die Märkte liegen Meilen auseinander, wenn es um Erwartungen von Zinsveränderungen geht und das wird sich wahrscheinlich auch so bald nicht ändern, schreibt CNBC . Trader, wie durch die Futures-Märkte angedeutet, erwarten, dass die Zentralbank die kurzfristigen Zinsen zumindest einmal und vielleicht sogar dreimal in diesem Jahr senken wird.Die Offiziellen der Fed hingegen erklärten bereits einstimmig und standhaft, dass man mit der derzeitigen Geldpolitik zufrieden sei und keinerlei Änderung erwarte, sollte sich das Umfeld nicht drastisch verändern."Der Markt liebt eine gute Zinssenkung", so Kathy Jones von Charles Schwab. "Von den Fed-Offiziellen habe ich nur das Gefühl: Okay, beruhigt euch alle, an diesem Punkt sind wir noch nicht. Es ist offensichtlich, dass sie sich die Möglichkeit hierfür offen halten werden. Doch das Problem ist die Tatsache, dass die Geldpolitik in derartigen Situationen nicht wirklich gut funktioniert."Obgleich die Fed bereits zuvor gegenüber den Märkten zu kapituliert haben scheint, gibt es einen wichtigen Grund, warum dies diesmal eventuell nicht passieren könnte: Es gibt wenig Indizien, dass Zinssenkungen etwas Gutes bewirken werden.© Redaktion GoldSeiten.de