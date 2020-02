Gold-ETFs auf Rekordniveau

Während die Aktien am gestrigen Dienstag einbrachen, konnten ETFs mit Golddeckung so hohe Zuflüsse verzeichnen wie seit über einem Monat nicht mehr. Wie Bloomberg berichtet, stiegen die Bestände der Gold-ETFs damit zum ersten Mal überhaupt den 25. Tag in Folge an und erreichten mit 2.624,7 Tonnen zudem ein neues Rekordniveau.Der drohende anhaltende Rückgang des globalen Wirtschaftswachstums in Folge des Coronavirus könne den Goldpreis laut Morgan Stanley noch weiter steigen lassen. Zudem seien weitere ETF-Zuflüsse wahrscheinlich, solange die Realzinsen negativ blieben.© Redaktion GoldSeiten.de