Zweiter heftiger Ausverkaufstag

Nach dem 1.000 Punkte Verlust am Montag, gab der DOW JONES gestern nochmals 880 Punkte nach. Ein Rutsch von fast 1.900 Punkten in zwei Tagen war somit die Reaktion der US-Märkte, auf das sich weiter ausbreitende Corona-Virus. Zuvor haben die Marktteilnehmer sämtliche Gefahren der Krankheit komplett ausgeblendet und haben die Märkte auf neue Höchststände gekauft.Im Grunde hat der Aktienmarkt nun innerhalb von zwei Tagen die Risiken eingepreist, die man vorher aufgrund von Gier und "Goldilocks-Szenarien" links liegen gelassen hat.Die Gewinne seit November, wurden somit neutralisiert:Der CRB-Rohstoff-Index, der sich bereits deutlich früher nach unten bewegt hat, befand sich zunächst wieder auf dem Weg der Erholung. Doch in den vergangenen beiden Tagen ging es mit den Aktienmärkten bergab in Richtung des Februar-Tiefs:Der Goldpreis gab gestern im frühen Handel deutlich nach, erholte sich dann aber mit fortschreitender Stunde. Doch kurz vor Handelsende in den USA gab es einen heftigen Schlag mit der ganz dicken Keule! In knapp 30 Minuten wurde Gold an der COMEX von über 1.650 USD auf fast 1.625 USD gedrückt. Seit diesem "hit" erholt sich der Goldpreis bereits wieder:Im 90-Minuten-Chart sehen wir die Bewegung noch etwas besser: