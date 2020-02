Ausgold Ltd.: Gute Neuigkeiten

Ausgold Ltd. kam heute mit spannenden Neuigkeiten an den Markt: Link Das Unternehmen hat einen neuen Goldtrend auf dem riesigen eigenen Landpaket im Süden Westaustraliens entdeckt. Eine Gold-Anomalie, die von Westen nach Osten verläuft, mit auffälligen Goldgehalten. Bislang wurde dieser neue Trend auf 1,2 Kilometer taxiert. RC-Bohrungen sind nun umgehend geplant:Parallel bohrt das Unternehmen im Bereich der bekannten Hauptzone, um dort neue Ziele zu testen, die man über magnetische Untersuchungen entdeckt hat.Weitere Bohrungen auf Jinkas South, Jinkas North und Jinkas sind geplant. Dort konnte das Unternehmen zuletzt auf deutlich höhere Goldgehalte treffen, als sie bislang bekannt waren:Die 1,2 Millionen Unzen Gold, die Ausgold bislang nachgewiesen hat, haben einen durchschnittlichen Goldgehalt von 1,1 g/t.Treffer, wie die oben angeführten, haben gleich den mehrfachen Goldgehalt im Erz, was natürlich entsprechende Verbesserungen in der Profitabilität ergeben sollte. Die Bohrergebnisse von diesem Gebiet werden Mitte oder Ende März 2020 erwartet.Ausgold gefällt mir aus mehreren Gründen sehr gut. Zum einen hat das Unternehmen bereits 1,2 Millionen Unzen Gold, zum anderen war die Firma finanziell meist eingeschränkt und konnte die interessanten Ziele rund um das Vorkommen nicht ausreichend testen.Dies geht die Firma nun an und ich denke, dass man hier als smarter Gold-Investor für 10 USD je Unze im Boden Augen und Ohren offen halten sollte. Die Aktie ist übrigens seit Anfang dieser Woche auch an der Börse in Frankfurt notiert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.