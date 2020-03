"Hand of Faith" - Neue Anlagemünze der Perth Mint

Zu den aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint zählen die Känguru - und Lunar-Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala- Lunar- und seit 2015 die Känguru-Münzen in Silber. Seit 2017 gibt die Prägestätte zudem eine Platinanlagemünze mit dem Känguru-Motiv aus.Letztes Jahr stellte die Prägeanstalt eine neue Anlagemünze vor, die an die Entdeckung des Nuggets "Welcome Stranger" erinnern sollte. Die Münze ist sowohl im Gold als auch in Silber mit dem gleichen Motiv erschienen. In diesem Jahr nun folgt die zweite Münze dieser Reihe, sie erinnert an die Entdeckung eines anderen bedeutenden Nugget - und zwar des "Hand of Faith" vor 40 Jahren. Erhältlich ist sie den Angaben zufolge ab dem heutigen Dienstag.Das Motiv der neuen Münze zeigt den "Hand of Faith"-Nugget umgeben von Lichtstrahlen. Ferner sind die Schriftzüge "Australian Nugget" "Hand of Faith 1980" und das Prägezeichen der Perth Mint "P" aufgeprägt. Weiterhin finden sich die Angaben zum Prägejahr, dem Feingewicht und der Feinheit.Bei dem "Hand of Faith" (Hand des Glaubens) handelt es sich um das größte noch existierende Goldnugget und das zweitgrößte, das jemals gefunden wurde. Das Gewischt lag bei unglaublichen 27 Kilogramm. Es wurde am 26. September 1980 von Kevin Hillier 200 Kilometer nordwestlich von Melbourne in der Nähe der kleinen Stadt Kingower in Victoria entdeckt. Sein Name ist seiner handähnlichen Form geschuldet.Die Lieferung der Münzen erfolgt nicht in einer schützenden Kunststoffkapsel. Beide Münzen sind streng limitiert. Es werden lediglich 30.000 Stück der Silbermünze und 7.500 Stück der Goldmünze ausgegeben.© Redaktion GoldSeiten.de