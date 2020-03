Silber und Vernunft

Silber ist echtes Geld und keine auf Schulden basierende Fiatwährung, die letztlich versagen wird. Die Produktion von Silberbullion benötigt Kapital sowie Arbeit für den Abbau und das Raffinieren. Wir verwenden es für Solaranlagen, iPhones, Marschflugkörper und viele andere Dinge. Silber ist monetäre Vernunft.Der Silberpreis steigt, während Währungseinheiten entwertet werden. Silber wurde in den 1960er Jahren für 1,29 Dollar verkauft. Der heutige Preis liegt bei etwa 18 Dollar, da man weniger mit dem Dollar kaufen kann. Die anhaltende Abwertung gereicht der politischen und finanziellen Elite, die die meisten Papiervermögenswerte - Aktien und Anleihen - besitzt, zum Vorteil. Die unteren 90% zahlen für notwendige Dinge höhere Preise inklusive Zinsen auf ihre Schulden. Ersparnisse in Silbermünzen werden Abwertung und Kaufkraftverlust aufwiegen.Warum kann man mit Dollar weniger kaufen? Das Bankenkartell leiht und "druckt" zu viele von ihnen. Mehr Schulden bedeuten mehr Dollar im Umlauf.Wie viele Schulden haben unsere Banker schon erschaffen? Die St. Louis Fed verfolgt die gesamten Kreditmarktschulden. Die aktuellen US-Schulden liegen bei etwa 74 Billionen Dollar, mehr als eine halbe Million Fiatdollar je US-Arbeiter. Das ist Wahnsinn! Die Schulden werden entweder durch Zahlungsausfall oder durch eine Hyperinflation getilgt werden.Die Gesamtschulden steigen rapide. Doch man könnte denken, dass die Schulden zunehmen, weil die Bevölkerung jedes Jahr wächst. Um das Gegenteil zu beweisen, teilen Sie die gesamten Kreditmarktschulden durch die US-Bevölkerung und betrachten Sie dann den rapiden Anstieg der bevölkerungsbereinigten Schulden.Bevölkerungsbereinigte Kreditmarktschulden steigen und jedes Jahr kann man weniger mit Dollar kaufen. Siehe Chapwood Index • Eine Tasse Kaffee kostete in einem Restaurant in den 1960er Jahren 10 Cent. Heute kostet ein Kaffee dort zwei Dollar.• Eine Packung Zigaretten kosteten in den 1960er Jahren 25 Cent. Heute kostet sie zwischen 6 Dollar und 12 Dollar, abhängig von den jeweiligen Steuern im US-Staat.• Ein neuer LKW kostete in den 1960er Jahren 2.000 Dollar. Heute kostet ein neuer LKW zwischen 50.000 und 80.000 Dollar. Es ist vielleicht laut Regierungsstatistikern ein besserer LKW, doch Sie zahlen trotzdem 50.000 bis 80.000 Dollar in abgewerteten, auf Schulden basierenden Dollar.Nehmen Sie die obigen bevölkerungsbereinigten Kreditmarktschulden und bepreisen Sie diese in Silberunzen. Verwenden Sie den jährlichen Durchschnitt der Tagesschlusspreise, um einen Jahrespreis zu errechnen. Schulden nehmen schneller zu als der Silberpreis, was nicht wirklich überraschend ist. Die Welt wird mit Kredit und Schulden betrieben und Währungen sind Schulden (Federal-Reserve-Noten sind Schulden der Fed an Sie, den Halter). Das Bankenkartell erschafft jeden Tag Milliarden neuer Schulden. Der Silberpreis - mit Ausnahme der 1970er Jahre - hat es noch nicht geschafft, mit dieser Schuldenerschaffung Schritt zu halten. Das wird sich ändern.