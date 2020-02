Gold im 2. Quartal bei 1.800 USD - Invesco

Kristina Hooper, Chef-Investmentstrategin bei Invesco, erklärte im Gespräch mit Kitco News kürzlich, warum sie im zweiten Quartal mit einem noch höheren Goldpreis rechne.Die Analystin begründet ihre bullische Einschätzung u.a. mit der Unsicherheit rund um das Coronavirus. Sie glaube, dass der Optimismus bezüglich einer schnellen Erholung der Weltwirtschaft langsam nachlasse, wovon wiederum Gold als Safe-Haven-Asset profitieren sollte."Dieses Virus überrascht die Investoren auch weiterhin. Täglich stellen sich weitere Fragen zur Verbreitung und es ist wahrscheinlich, dass sichere Häfen wie Gold weiter attraktiv bleiben werden," so Hooper. "Aber wir wissen, dass am Ende des Tunnels ein Licht ist. Wir wissen nur nicht, wie lang der Tunnel ist."Hooper rechne damit, dass Gold im zweiten Quartal auf 1.800 US-Dollar je Unze steigen könnte, während die Anleiherenditen weiter sinken. Diese Rallye werde sich ihrer Auffassung nach aber nicht endlos fortsetzen, daher halte man an dem bisherigen Kursziel von 1.600 USD zum Jahresende fest. "Es gibt viele grundlegende Faktoren, die den Goldpreis langfristig stützen," erklärt sie. "Aber im Moment sehen wir eine Menge Panikgeld in Gold strömen und das hält üblicherweise nicht lange an."© Redaktion GoldSeiten.de