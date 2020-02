Great Atlantic Resources fasst die Diamantbohrergebnisse aus Golden Promise zusammen

Loch Nr. von (m)bis (m)Länge (m)Au

(g/t)



GP19-137 82,90 84,80 1,90 12,37

einschl. 82,90 83,60 0,70 11,09

einschl. 83,60 84,50 0,90 9,50

einschl. 84,50 84,80 0,30 24,00

GP19-138 18,50 19,05 0,55 113,07

GP19-138 47,10 47,37 0,27 93,96

GP19-139 97,50 100,20 2,70 15,70

einschl. 97,50 98,65 1,15 7,45

einschl. 99,40 100,20 0,80 42,35

GP16-140 51,80 77,05 25,25 2,30

einschl. 51,80 53,40 1,60 12,50

einschl. 57,48 58,16 0,68 3,06

einschl. 67,46 68,31 0,85 12,33

einschl. 70,15 71,05 0,90 8,68

einschl. 75,59 77,05 1,46 11,38

GP19-141 182,58 183,05 0,47 1,37

GP19-143 29,87 30,58 0,71 11,35

GP19-143 91,70 92,15 0,45 16,79

GP19-144 22,45 24,49 2,04 61,35

einschl. 22,45 22,88 0,43 1,55

einschl. 22,88 24,49 1,61* 77,32

GP19-145 38,10 39,62 1,52 14,49

einschl. 38,10 38,61 0,51 1,68

einschl. 38,61 39,62 1,01 20,96

RessourceCutoff-Wg/t Au g/t Au, TonnenUnzen Au, Unzen Au,

n ert g/t gedecke nicht gedeckelt nicht

Au lt gedecke gedeckelt

lt



gesamt 1,1 9,3 10,4 357.50106.400 119.900

0



im Tageba0,6 11,4 14,1 157.3057.800 71.200

umodell 0



unter Tag1,5 7,5 7,6 200.2048.600 48.700

e 0

VANCOUVER, 26. Februar 2020 - Great Atlantic Resources Corp. (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich, eine Zusammenfassung der Ergebnisse des Phase-I-Diamantbohrprogramms 2019 in seinem Goldkonzessionsgebiet Golden Promise im zentralen Goldgürtel Neufundlands bereitzustellen. Die Bohrungen fanden in der Jaclyn Main Zone (JMZ), Teil der Jaclyn Zone, statt. Die JMZ ist ein goldführendes Quarzerzgangsystem. Im Rahmen des Programms gelang es, goldführende Quarzgänge innerhalb der JMZ zu durchschneiden, wobei der Großteil der Durchörterungen innerhalb von 100 Metern ab dem Oberflächenniveau liegt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50150/Final - NR- GR- Feb 26 - 2020- Golden Promise 2019 Drilling Recap (2)_DEPRcom.001.jpegDas Phase-I-Diamantbohrprogramm 2019 umfasste 10 Löcher (einschließlich eines frühzeitig abgebrochenen Lochs) mit insgesamt 1.063 Bohrmetern. Die Bohrkernproben aus Sieben Löchern lieferten Werte von mehr als 10 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au).- GP19-137: 12,37 g/t Gold auf 1,90 Metern- GP19-138: 113,07 g/t Gold auf 0,55 Metern- GP19-139: 15,80 g/t Gold auf 2,70 Metern- GP19-140: 2,30 g/t Gold auf 25,25 Metern (einschließlich 5 goldführender Gänge)- GP19-144: 61,35 g/t Gold auf 2,04 Metern- GP19-145: 14,49 g/t Gold auf 1,52 Meternhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50150/Final - NR- GR- Feb 26 - 2020- Golden Promise 2019 Drilling Recap (2)_DEPRcom.002.jpegIn allen neun Löchern, die bis in die geplante Tiefe gebohrt wurden, wurden Quarzgänge durchörtert, die mehr oder weniger mit Sulfiderzen mineralisiert sind. Sichtbares Gold findet sich in den Quarzgängen, die in den Bohrlöchern GP-19-138, GP-19-139, GP-19-140 und GP-19-144 durchteuft wurden.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50150/Final - NR- GR- Feb 26 - 2020- Golden Promise 2019 Drilling Recap (2)_DEPRcom.003.pngDie Jaclyn Zone befindet sich in der nördlichen Region des Konzessionsgebiets Golden Promise und beherbergt fünf goldführende Quarzgangsysteme: JMZ, Jaclyn North Zone, Jaclyn West Zone, Jaclyn South Zone und Jaclyn East Zone.Neun Bohrlöcher (GP19-137, GP19-138, GP19-139, GP19-140, GP19-142, GP19-142B, GP19-143, GP19-144 und GP19-145) dienten der Erprobung der westlichen Region der JMZ im Bereich des Tagebaugrubenmodells. Bohrloch GP19-141 erprobte den zentralen und tiefsten Teil der Jaclyn Main Zone (JMZ). Das Bohrloch GP19-142 wurde in einer Tiefe von 16 Metern vorzeitig abgebrochen und erreichte nicht die geplante Zieltiefe. Alle Bohrlöcher wurden nach Nordwesten (Azimut von 300 bis 340 Grad) und einem Einfallwinkel von 50 bis 80 Grad niedergebracht, um das goldhaltige, von Nordosten nach Osten streichende und nach Südosten einfallende Quarzgangsystem JMZ zu durchteufen. Die Bohrlöcher GP19-143 und GP19-145, die mit einem Azimut von rund 300 Grad niedergebracht wurden, dienten der Erprobung von möglichen querverlaufenden Erzgängen. Das verwendete Lochnummerierungssystem basiert auf jenem früherer Explorer bzw. setzt sich aus diesem fort. Das Bohrprogramm 2019 wurde von einem qualifizierten Sachverständigen beaufsichtigt.Die Bohrungen 2019 in diesem Teil der JMZ bestätigten mehrere oberflächennahe goldführende Quarzgänge und eine hochgradige Goldmineralisierung. Die Bohrlöcher GP19-138 und GP19-143 durchteuften zwei goldführende Quarzgänge, die Proben mit Werten von über 10 g/t Gold lieferten. Bohrloch GP19-140 durchteufte fünf goldführende Quarzgänge, wobei Proben aus drei Gängen Werte von über 10 g/t Gold ergaben. David Martin, VP Exploration von Great Atlantic Resources, meint: Mit der Durchörterung mehrerer goldführender Erzgänge in einigen der Bohrlöcher wie GP19-140 wird das Potenzial für stellenweise größere Mächtigkeiten und mögliche weitere goldführende Strukturen in diesem oberflächennahen Teil der JMZ etabliert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50150/Final - NR- GR- Feb 26 - 2020- Golden Promise 2019 Drilling Recap (2)_DEPRcom.004.jpegGP19-144: 61,35 g/t Au auf 2,04 Meter KernlängeZu den bedeutenden Goldabschnitten aus dem Phase-I-Bohrprogramm 2019 in der JMZ (siehe Pressemeldungen des Unternehmens vom 6., 12. und 19. Februar 2020) gehören:* Kernverlust von 31 % zwischen 22,88 und 24,49 Metern.Die in der vorstehenden Tabelle angegebenen Längen sind Kernabschnittslängen und entsprechen nicht den wahren Mächtigkeiten. Nachdem aus diesem Teil der JMZ zahlreiche Quarzgänge gemeldet wurden, unterschiedliche Erzgangausrichtungen möglich sind und zu diesem Teil der Zone leichte Änderungen der Streichrichtung der JMZ vorliegen, sind weitere Daten erforderlich, um die wahre Mächtigkeit dieser Erzgangabschnitte schätzen zu können.Die Bohrkernproben wurden im Labor von Eastern Analytical Ltd. analysiert. Proben aus den wichtigsten Quarzgängen und Zonen mit Quarzgangmineralisierung wurden anhand der Total Pulp Metallics-Methode untersucht. Dabei wird die gesamte Probe auf eine Korngröße von -10 Mesh zerkleinert und 95 % davon auf -150 Mesh zermahlen. Anschließend wird die gesamte Probe gewogen und auf 150 Mesh gesiebt. Die +150 Mesh-Fraktion wird zur Ermittlung des Goldgehalts einer Flammprobe unterzogen, auch eine Teilprobe von 30 Gramm der -150 Mesh-Fraktion wird auf diese Weise untersucht. Zusätzlich wird der errechnete gewichtete Durchschnitt des Gesamtgoldgehalts der Probe angegeben (bedeutende Werte der Goldabschnitte in dieser Pressemeldung bekannt gegeben). Proben aus Metasediment mit/ohne Quarzgangmaterial werden zur Ermittlung des Goldgehalts einer Flammprobe unterzogen (Teilproben zu 30 g) und auf 34 Elemente untersucht (Teilproben zu 200 mg werden vollständig in vier Säuren aufgelöst und mit Hilfe des ICP-OES-Verfahrens analysiert). Eastern Analytical ist ein zertifiziertes Labor, das in keinem Nahverhältnis zu Great Atlantic steht.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50150/Final - NR- GR- Feb 26 - 2020- Golden Promise 2019 Drilling Recap (2)_DEPRcom.005.jpegGoldführender Quarzgang in Bohrloch GP19-139: 15,80 g/t Gold auf 2,70 Meter Kernlängehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50150/Final - NR- GR- Feb 26 - 2020- Golden Promise 2019 Drilling Recap (2)_DEPRcom.006.jpegGoldführende Quarzgänge in Bohrloch GP19-140: 2,30 g/t Gold auf 25,25 MeterDem Probenmaterial, das an Eastern Analytical übergeben wurde, wurden auch Leerproben und Normproben beigefügt. Bei einigen Proben wurde auch eine Duplikatanalyse durchgeführt.Die Jaclyn Zone war Ziel zahlreicher historischer Diamantbohrungen, die zwischen 2002 und 2010 stattfanden, und einer historischen Massenprobenahme in der JMZ im Jahr 2010. Die Mehrzahl der historischen Bohrungen wurde in der JMZ niedergebracht. Seit dem Erwerb des Konzessionsgebiets lag der Schwerpunkt von Great Atlantic in der Jaclyn Zone auf der JMZ und dem Bereich unmittelbar im Osten und entlang der projizierten Streichlänge der Jaclyn North Zone. Die Jaclyn North Zone, ein goldführendes Quarzerzgangsystem, befindet sich rund 250 Meter nördlich der JMZ. 2017 hob Great Atlantic in Gräben östlich und in Streichrichtung der Jaclyn North Zone hochgradige Quarz-Findlinge aus (siehe Pressemeldung von Great Atlantic vom 31. August 2017). Die Analyseergebnisse der Proben aus den Quarz-Findlingen, die im Osten der Jaclyn North Zone ausgegraben wurden, lieferten unter anderem 163,99, 208,51 und 332,67 g/t Gold. Der Bereich östlich der Jaclyn North Zone und die JMZ haben nach wie vor hohe Priorität für Great Atlantic.Great Atlantic hat Ende 2018 für die JMZ eine Mineralressourcenschätzung im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 veröffentlicht (siehe auch die Pressemeldung vom 6. Dezember 2018 und den im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellten und auf SEDAR veröffentlichten Fachbericht zum Konzessionsgebiet Golden Promise in Zentral-Neufundland vom 4. Dezember 2018; Verfasser: Greg Z. Mosher, M.Sc. App., P.Geo., und Larry Pilgrim, B.Sc., P.Geo.). Für die JMZ ergibt sich demnach folgende Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen:Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und ihre wirtschaftliche Verwertbarkeit ist daher nicht gesichert.Es ist ungewiss, ob die Mineralressourcen zur Gänze oder auch nur zum Teil zu Mineralreserven umgewandelt werden können.Die Mengenangaben zu den Ressourcen und den Metallgehalten wurden gerundet, um die Genauigkeit der Schätzung darzustellen. Die Zahlen sind aufgrund der Rundung möglicherweise nicht korrekt.Die Tonnage und Gehalte der Mineralressource werden unverwässert gemeldet.Enthaltene Unzen Gold sind in-situ und beinhalten keine Rückgewinnungsverluste.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50150/Final - NR- GR- Feb 26 - 2020- Golden Promise 2019 Drilling Recap (2)_DEPRcom.007.pngWie in dem mit National Instrument 43-101 konformen technischen Bericht zum Konzessionsgebiet Golden Promise im Zentrum von Neufundland (überarbeitet) vom 4. Dezember 2018 von Herrn Greg Z. Mosher, M.Sc. App., P.Geo., und Herrn Larry Pilgrim, B.Sc., P.Geo., gemeldet, wurde die JMZ als ein einzelner Quarzgang modelliert, der in Richtung Ost-West streicht und nach Süden hin steil abfällt. Die modellierte Gangmächtigkeit basiert auf der wahren Mächtigkeit, die aus den Quarzgangabschnitten abgeleitet wurde. Die Schätzung beruht auf 220 Untersuchungsergebnissen, die in 135 einen Meter lange Mischproben zusammengesetzt wurden. Zugrunde gelegt wurde eine Rohdichte von 2,7 g/cm3. Die im Modell verwendeten Blöcke hatten Abmessungen von 15 Metern Ost-West, 1 Meter Nord-Süd und 10 Metern vertikal. Das Blockmodell wurde nicht rotiert. Die Interpolation der Gehalte erfolgte mit einer Gewichtung anhand der inversen Distanz zum Quadrat (ID2) und einer Suchellipse mit den Abmessungen 100 Meter in Streichrichtung, zwei Meter quer zum Streichen und 50 Metern vertikal. Die Interpolation der Gehalte basierte auf mindestens zwei und höchstens zehn Mischproben mit höchstens einer Mischprobe pro Bohrloch, sodass der Gehalt jedes Blocks auf mindestens zwei Bohrlöchern basiert und somit die Kontinuität der Mineralisierung demonstriert. Für die gekappte Mineralressourcenschätzung erhielten alle Untersuchungsergebnisse mit mehr als 65 g/t Gold eine Obergrenze von 65 g/t Gold. Alle Ressourcen wurden in die Kategorie Abgeleitet eingestuft, da die Bohrlöcher im Großteil der Zone in weiten Abständen angeordnet sind.Aufgrund der Oberflächennähe eines Teils des Erzgangs wurde die Ressourcenschätzung durch ein Tagebaumodell beschränkt, um realistische Aussichten für eine eventuelle wirtschaftliche Förderung zu erhalten. Zur Anwendung kamen allgemeine Abbaukosten von USD 2,50/Tonne und Verarbeitungskosten von USD 25,00/Tonne sowie ein Goldpreis von USD 1.300/Unze. Angenommen wurde eine Generalböschungsneigung von 45° ohne Einplanung von Abbauverlusten oder Verwässerung. Aufgrund der kombinierten angenommenen Abbau- und Verarbeitungskosten und des angenommenen Goldpreises wurde ein Cutoff-Wert im Tagebaumodell von 0,6 g/t angewandt. Für den untertägigen Teil der Ressourcen wurde ein Cutoff-Wert von 1,5 g/t angesetzt. Der Cutoff-Wert der Gesamtressource ist der gewichtete Durchschnitt der Cutoff-Wert über und unter Tage.Im Konzessionsgebiet Golden Promise sind mehrere goldhaltige Quarzgänge gelagert; es liegt in einer Region, in der in jüngerer Zeit bedeutende Goldvorkommen entdeckt wurden. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Subzone Exploits der Dunnage-Zone von Neufundland. Innerhalb der Subzone Exploits liegt das Konzessionsgebiet entlang dem nordnordwestlichen Rand der Victoria Lake Supergroup (VLSG), einer vulkanischen Sedimentformation. Der nordwestliche Rand des Konzessionsgebiets Golden Promise verläuft proximal und zum Teil angrenzend an eine bedeutende Kollisionsgrenze (im Umfang der Appalachen) und eine Suturzone, die als Red Indian Line (RIL) bekannt ist. Die RIL bildet die westliche Grenze der Teilzone Exploits. Zu den jüngsten wichtigen Goldfunden in dieser Region der Subzone Exploits gehören die Entdeckungen von Sokoman Minerals Corp. (TSXV.SIC) im Goldprojekt Moosehead Gold und von Marathon Gold Corp. (TSXV.MOZ) im Goldrevier Valentine Gold Projekt. Die Leser werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Mineralisierungen im Konzessionsgebiet Moosehead und im Valentine Gold Projekt nicht notwendigerweise auf die Mineralisierungen im Konzessionsgebiet Golden Promise schließen lassen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50150/Final - NR- GR- Feb 26 - 2020- Golden Promise 2019 Drilling Recap (2)_DEPRcom.008.pngDavid Martin, P.Geo., VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.Für das Board of Directors:Christopher R Anderson, President, CEO, DirectorHerr Christopher R Anderson: Always be positive, strive for solutions, and never give upDirekt: +1 604-488-3900Investor Relations:Tel. +1 604-488-3900 Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50150/Final - NR- GR- Feb 26 - 2020- Golden Promise 2019 Drilling Recap (2)_DEPRcom.009.jpegGreat Atlantic Resource Corp888 Dunsmuir Street - Suite 888Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!