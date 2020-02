Emgold Mining Corp. verkauft seine Konzessionsgebiete in BC an Ximen Mining

Vancouver, 26. Februar 2020 - Emgold Mining Corp. (TSXV: EMR, OTC: EGMCF, FWB: EMLM) (Emgold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung unterzeichnet hat und dieser zufolge seine Konzessionsgebiete Stewart und Rozan in British Columbia an Ximen Mining Corporation (TSXV: XIM, OTCQB: XXMMF, FWB: 1XMA) (Ximen) verkaufen wird. Ximen ist im Besitz der ehemals aktiven Goldmine Kenville im Bergbaugebiet Nelson sowie anderen Konzessionsgebieten im Süden von British Columbia. Eines der Ziele von Ximen ist es, die Goldmine Kenville wieder in Produktion zu bringen.- Zahlung von 100.000 Dollar in bar an Emgold bei Abschluss.- Ausgabe von 1,275 Millionen Aktien von Ximen an Emgold bei Abschluss.- Zuteilung von 1,275 Millionen Aktienkaufwarrants mit 5 Jahren Laufzeit an Emgold, die Emgold zum Erwerb von Stammaktien von Ximen zum Preis von 0,45 Dollar pro Einheit für 3 Jahre bzw. zum Preis von 0,55 Dollar pro Einheit in den Jahren 4 und 5 berechtigen.- Emgold wird im Rahmen der Transaktion alle sog. B.C. Portable Assessment Credits im Zusammenhang mit der Exploration von Stewart und Rozan an Ximen übertragen.Das 1.950 Hektar große Konzessionsgebiet Rozan liegt direkt südöstlich des Konzessionsgebiets Kenville. Das 5.789 Hektar große Konzessionsgebiet Stewart befindet sich rund 10 Kilometer südlich des Konzessionsgebiets Kenville. Im Zuge von Explorationen von Emgold und anderen Betreibern bei Rozan wurden mehrere Goldziele ermittelt und die in der Mine Kenville vorgefundenen geologischen Strukturen scheinen sich nach Südosten in das Konzessionsgebiet Rozan fortzusetzen. Das Konzessionsgebiet Stewart beherbergt Gold-, Silber-, Molybdän- und Wolframvorkommen, die von Emgold und anderen Unternehmen definiert wurden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.David Watkinson, President und CEO von Emgold, sagt dazu: Der Verkauf von Rozan und Stewart ist Teil von Emgolds Strategie, sein Hauptaugenmerk auf die Exploration der Konzessionsgebiete in Quebec und Nevada zu richten. Emgold freut sich, diese Projekte durch die Transaktion mit Ximen zu monetarisieren. Ximen konzentriert sich auf die Exploration im Bergbaugebiet Nelson und die Beteiligung an Ximen durch Aktien und Warrants bietet unseren Aktionären potenzielle Vorteile, sollte Ximen in der Lage sein, die Mine Kenville wieder in Produktion zu nehmen, sowie Erfolge bei anderen Projekten verzeichnen, die es derzeit bearbeitet.Emgold ist ein junges Gold- und Basismetallexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Nevada (USA) und Quebec (Kanada) - die Nummer 1 und Nummer 4 der besten Rechtsgebiete für Bergbauinvestitionen laut dem Annual Survey of Mining Companies 2018 des Fraser Instituts - gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, nach qualitativ hochwertigen Akquisitionen zu suchen, diesen Assets durch Exploration einen Mehrwert zu verschaffen und sie durch Verkauf, Joint Ventures, Optionen, Lizenzgebühren und andere Transaktionen zu monetarisieren, um einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Die Projekte von Emgold beinhalten das Konzessionsgebiet New York Canyon, das Gegenstand einer Vereinbarung mit Option auf ein Joint Venture mit Kennecott Exploration Company, einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto PLC (LSE: RIO.L, ASE: RIO.AX, NYSE: RIO.N), ist. Kennecott Exploration kann durch die Tätigung von Explorationsausgaben in Höhe von 22,5 Millionen US-Dollar eine Beteiligung von bis zu 75 % am Konzessionsgebiet erwerben. Anschließend wird ein Joint Venture gegründet. Das Konzessionsgebiet Casa South in Quebec grenzt im Süden an die von Hecla Mining Corporation (NYSE: HL) betriebene Mine Casa Berardi an. Das Konzessionsgebiet Buckskin Rawhide East in Nevada befindet sich innerhalb des Geländes der von Rawhide Mining LLC betriebenen Mine Rawhide. Das Konzessionsgebiet East-West in Quebec, an dem Emgold zu 50 % beteiligt ist, grenzt an den Kiena Complex (ehemals aktive Mine Kiena) von Wesdome Gold Mine Ltd. (TSX: WDO) und den Marban Block (ehemals aktive Minen Marban, Norlartic und Kierrans) von Osisko Mining Corp. (TSX: OSK) an und befindet sich in Streichrichtung dieser beiden Projekte. Bitte beachten Sie, dass der Standort der Konzessionsgebiete von Emgold neben aktiven oder ehemals aktiven Minen keinen Explorationserfolg in den Konzessionsgebieten von Emgold garantiert. Es kann auch nicht garantiert werden, dass Mineralressourcen oder -reserven abgegrenzt werden. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Anleger in den Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.emgold.com verfügbar sind.Für das Board of DirectorsDavid G. Watkinson, P.Eng.President & CEODavid G. Watkinson, P.Eng.Tel: 530-271-0679 DW 101E-Mail: info@emgold.comSuite 1015 - 789 West Pender StreetVancouver, B.C. V6C 1H2www.emgold.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den derzeit dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Informationen, und es besteht keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen des Managements erfüllen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "erwartet", "glaubt", "Ziele", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem über die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitpunkt und die Höhe zukünftiger Explorationen und Erschließungen, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen, und die Leser sollten solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hierin beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die kanadischen Veröffentlichungen des Unternehmens können über www.sedar.com abgerufen werden, und die Leser werden dringend gebeten, diese Materialien zu überprüfen, einschließlich aller technischen Berichte, die in Bezug auf die Mineralgrundstücke des Unternehmens eingereicht wurden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!