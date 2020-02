Unbekannte Infektionsquelle in USA

Der Goldpreis stieg am Donnerstag in Asien leicht, nachdem die USA die erste mögliche "unbekannte Ausbreitung" des Coronavirus im Land bestätigten, so berichtet Investing.com . Die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention (CDC) erklärten, dass ein kalifornischer Patient, der keinen relevanten Reisehintergrund besitze oder Kontakt mit einem anderen Patienten mit Coronavirus hatte, infiziert sei."Zu diesem Zeitpunkt bleibt ungewiss, wie sich der Patient angesteckt hat", so die CDC in einem Statement. "Es ist möglich, dass es sich hierbei um den ersten Fall einer unbekannten Ausbreitung des COVID-19 handelt, was gleichzeitig der erste solche Fall in den Vereinigten Staaten ist.""Eine unbekannte Ausbreitung bedeutet, dass die Infektionsquelle der Krankheit nicht nachvollziehbar ist", so die Agentur. Es sei jedoch möglich, dass der Patient sich bei jemandem angesteckt haben könnte, der die Infektion aus einem anderen Land einschleppte.Aufgrund der Virusauswirkungen korrigierte beispielsweise die Goldman Sachs Group ihre Goldpreisprognose auf 1.800 Dollar je Unze nach oben. "Sollte sich der Virus bis Q2 ausbreiten, dann könnte Gold die 1.800 Dollar bereits auf einer dreimonatigen Basis übersteigen." Laut Analyst Mikhail Sprogisin von Goldman sei Gold nun zum "sicheren Hafen letzter Instanz" geworden.© Redaktion GoldSeiten.de