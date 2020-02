Pepperstone: "Theoretisch sollte Gold höher steigen."

Der Rückzug des Goldpreises stelle eine Kaufgelegenheit dar, so meint Pepperstone, das bullisch gegenüber dem gelben Edelmetall bleibt, das scheint, als würde es größere Long-Positionen auf seinem Weg zu 1.660 Dollar je Unze aufbauen. "Das Investitionsargument hat sich nicht verändert. Wir sehen verlockendere Zeichen. Gold wird für sich als eine Währung gehandelt", so Christ Weston von Pepperstone.Gold hatte solide Preiszunahmen in vielerlei Währungen verzeichnet und wenn es "zu viel Euphorie" um den Goldpreis gab, sei es normal, dass Gewinnmitnahme stattfindet, so Weston. "Theoretisch sollte Gold höher steigen", erklärte er laut Kitco News Es gibt Angst um Coronavirus-Ausbrüche in Europa und den USA, was die Lieferketten weiter beeinflusst. "In einem derartigen Umfeld, während Anleiherendite weiterhin neue Tiefs verzeichnen, die angedeutete Volatilität hoch ist und die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich nicht nur Schwellenlandzentralbanken der Party anschließen, sondern die Federal Reserve auch Zinsen senken könnte... wird Gold höher gehandelt werden", meinte Weston."Wenn eine Bewegung zurück über 1.660 Dollar stattfindet, dann hätten wir mehr Vertrauen darauf, dass eine Entwicklung zurück zu 1.689 Dollar und vielleicht zu den schwer erreichbaren 1.700 Dollar je Unze stattfinden könnte."© Redaktion GoldSeiten.de