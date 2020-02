Goldman hebt Goldpreisprognose an

Die Goldman Sachs Group Inc. hat einer Meldung von Bloomberg zufolge seine offizielle Goldpreisprognose angehoben. Demnach sehen die Analysten den Goldpreis in einem Jahr bei 1.800 US-Dollar je Feinunze. Bislang hatte die Vorhersage bei 1.600 US-Dollar gelegen. Als Grund für die Anhebung wird die steigende Nachfrage nach dem Safe-Haven-Asset gennant, welche auf das Coronavirus, die niedrigen Realzinsen sowie die US-Wahlen zurückzuführen sei.In drei Monaten sehen die Analysten den Goldpreis nun bei 1.700 USD und in sechs Monaten bei 1.750 USD. Im Fall, dass das Coronavirus auch im zweiten Quartal ein großes Thema bleibe, halte man jedoch Anstiege auf über 1.800 USD bereits innerhalb der nächsten drei Monate für möglich, erklärte Mikhail Sprogis am gestrigen Mittwoch.© Redaktion GoldSeiten.de