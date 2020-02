Infografik: Ein perfekter Sturm für Silber

The Visual Capitalist hat jüngst im Auftrahg von Endeavour Silver Teil 2 seiner dreiteiligen Silberreihe veröffentlicht. Während es in Teil 1 um die Rolle der Edelmetalle als sicherer Hafen in einer sehr volatilen und schuldenbelasteten Zeit ging, befasst sich die zweite Infografik mit den wichtigsten Angebots- und Nachfragefaktoren, die sich auf die Preisentwicklung auswirken.Silber fällt hauptsächlich als Nebenprodukt beim Abbau von Nichtedelmetallen an. Derzeit ist das Silberangebot in Folge der niedrigen Basismetallpreise rückläufig.Silber ist jedoch mehr als nur ein Edelmetall und eine Investition in einen sicheren Hafen. Die industrielle Nutzung bringt auch eine erheblichen Nachfrage nach Silber mit sich.Da die Produktion umweltfreundlicher Technologien wie Solarzellen und Elektrofahrzeuge schnell ansteigt, steigt der Silberpreis, was auf den möglichen Beginn eines neuen Gold-Silber-Zyklus auf dem Markt hinweist.Genau wie Gold fungiert Silber seit Jahrhunderten als Geld. Seine Rolle als Wertspeicher und Absicherung gegen die monetäre Inflation bleibt auch heute bestehen.Währungsentwertung ist kein neues Phänomen. Regierungen haben immer wieder Geld "gedruckt", der Silberwert blieb dagegen deutlich konstanter.Heutzutage besitzt der durchschnittliche Investor kein physisches Silber. Er investiert vielmehr in Finanzinstrumente, die die Wertentwicklung der physischen Ware selbst abbilden, wie beispielsweise Exchange Traded Funds (ETFs).Bis vor kurzem waren die Investitionen in Edelmetall-ETFs relativ flach, der Silberpreis ist dagegen gestiegen. Inzwischen hat die Nachfrage nach silberhinterlegten Finanzprodukten die Nachfrage nach physischem Silber steigen lassen und könnte dies auch weiterhin tun.Silber trägt auch dazu bei, die grüne Revolution voranzutreiben.Das Edelmetall ist der beste natürliche Strom- und Wärmeleiter und spielt eine wichtige Rolle bei der Erzeugung von Solarenergie. In Photovoltaik-Solarzellen wird eine Silberpaste verwendet, die Elektronen sammelt und Elektrizität erzeugt. Silber hilft dann, den Strom aus der Zelle zu leiten. Ohne Silber wären Solarzellen nicht so effizient.Woher kommt das Metall, wenn Investments und die grüne Revolution immer mehr Silber verlangen?Der Großteil der Silberproduktion fällt als Nebenprodukt anderer Metallminen wie Zink-, Kupfer- oder Goldminen an.Da Silber nicht das Hauptmetall ist, das in diesen Minen gefördert wird, kommt es bei niedrigen Preisen anderer Metalle zu Angebotsengpässen für Silber.Das Silberangebot sinkt aus drei Gründen:1. Rückläufige Minenproduktion aufgrund niedriger Basismetallpreise2. Sinkende Kapazität der Silberminen3. Rückläufige SilberreservenDie Nachfrage nach Silber steigt und die wenigen Unternehmen, die Silber produzieren, könnten davon profitieren.© Redaktion GoldSeiten.de / VisualCapitalist.com