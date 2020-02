Golden Minerals meldet Jahresergebnisse für 2019

Golden Minerals Company veröffentlichte am gestrigen Donnerstag die finanziellen Ergebnisse des Jahres 2019. Diesen zufolge generierte das Unternehmen während der zwölf Monte einen Umsatz von 7,7 Mio. USD. Im Vorjahr hatte dieser bei 7,2 Mio. USD gelegen. Der Umsatz entstand dem Unternehmen durch die Vermietung seiner Oxidanlage auf der Velardeña-Liegenschaft an Hecla Mining Company.Dem Unternehmen entstand ein Nettoverlust von insgesamt 5,4 Mio. USD bzw. 0,05 USD je Aktie. 2018 hatte sich dieser auf 1,9 Mio. USD bzw. 0,02 USD je Aktie belaufen.Zum Ende des Jahres verfügte Golden Minerals über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 4,6 Mio. USD, verglichen zu 3,3 Mio. USD im Jahr zuvor.© Redaktion MinenPortal.de