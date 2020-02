RNC Minerals Corp. findet neue sichtbare Goldfunde an der Oberfläche und hochgradige Abschnitte

Prospekt Loch Sub-InteVon Zu BohrlochGeschätzAu

rvall -Intervae (g/t

(m (mll wahre B)

) ) (m) reite

(m)

Hidden HDSR0055 24.0 27.0 3.0 3.0 4.04

Hidden HDSR0056 17.0 22.0 5.0 5.0 1.53

Hidden HDSR0057 - - - - NSA

Hidden HDSR0058 - - - - NSA

Hidden HDSR0059 30.0 32.0 2.0 2.0 2.45

Hidden HDSR0060 - - - - NSA

Hidden HDSR0061 - - - - NSA

Hidden HDSR0062 18.0 22.0 4.0 4.0 1.85

Hidden HDSR0063 7.0 11.0 4.0 4.0 4.18

Hidden HDSR0064 0.0 2.0 2.0 2.0 2.25

Hidden HDSR0065 18.0 19.0 1.0 1.0 2.97

Hidden 21.0 22.0 1.0 1.0 1.47

Hidden HDSR0066 6.0 9.0 3.0 3.0 2.72

Hidden 11.0 12.0 1.0 1.0 1.39

Hidden HDSR0067 0.0 2.0 2.0 2.0 1.99

Hidden HDSR0068 - - - - NSA

Hidden HDSR0069 6.0 7.0 1.0 1.0 1.78

Hidden HDSR0070 - - - - NSA

Hidden HDSR0071 - - - - NSA

Hidden HDSR0072 10.0 12.0 2.0 2.0 1.28

Hidden HDSR0073 - - - - NSA

Hidden HDSR0074 - - - - NSA

Hidden HDSR0075 - - - - NSA

Hidden HDSR0076 22.0 25.0 3.0 3.0 5.18

Hidden HDSR0077 - - - - NSA

Hidden HDSR0078 - - - - NSA

Hidden HDSR0079 - - - - NSA

Hidden HDSR0080 - - - - NSA

Hidden HDSR0081 36.0 38.0 2.0 2.0 2.1

Hidden HDSR0082 32.0 35.0 3.0 3.0 2.73

Hidden HDSR0083 - - - - NSA

Hidden HDSR0084 - - - - NSA

Hidden HDSR0085Einschli17.0 21.0 4.0 4.0 24.79

Hidden 18.0 19.0 1.0 1.0 92.6

Hidden HDSR0086 8.0 11.0 3.0 3.0 5.56

Hidden HDSR0087 17.0 20.0 3.0 3.0 0.84

Hidden HDSR0088 20.0 21.0 1.0 1.0 1.53

Hidden HDSR0089 4.0 5.0 1.0 1.0 1.52

Hidden 7.0 14.0 7.0 7.0 2.75

Hidden HDSR0090 11.0 12.0 1.0 1.0 1.17

Hidden 16.0 17.0 1.0 1.0 2.27

Hidden HDSR0091 14.0 16.0 2.0 2.0 1.42

Hidden HDSR0092 6.0 12.0 6.0 6.0 2.76

Hidden HDSR0093 14.0 15.0 1.0 1.0 2.28

Hidden HDSR0094 - - - - NSA

Hidden HDSR0095 - - - - NSA

Hidden HDSR0096 49.0 55.0 6.0 6.0 2.56

Hidden HDSR0097 42.0 45.0 3.0 3.0 4.91

Hidden 65.0 67.0 2.0 2.0 2.24

Hidden HDSR0098 45.0 52.0 7.0 7.0 6.04

Hidden 49.0 52.0 3.0 3.0 12.24

Hidden HDSR0099 54.0 58.0 4.0 4.0 1.81

Hidden HDSR0100 11.0 12.0 1.0 1.0 1.01

Hidden 53.0 54.0 1.0 1.0 8.87

Hidden 63.0 66.0 3.0 3.0 2.79

Hidden 77.0 82.0 5.0 5.0 2.05

Hidden HDSR0101 49.0 51.0 2.0 2.0 2.81

Hidden HDSR0102 39.0 40.0 1.0 1.0 1.35

Hidden 42.0 43.0 1.0 1.0 1.35

Hidden 66.0 69.0 3.0 3.0 1.85

Hidden HDSR0103 64.0 67.0 3.0 3.0 1.94

Hidden HDSR0104 45.0 46.0 1.0 1.0 1.13

Hidden HDSR0105 - - - - NSA

Hidden HDSR0106 4.0 5.0 1.0 1.0 1.66

Hidden HDSR0107 - - - - NSA

Hidden HDSR0108 27.0 28.0 1.0 1.0 1.9

Hidden HDSR0109 - - - - NSA

Hidden HDSR0110 24.0 25.0 1.0 1.0 4.37

Hidden HDSR0111 24.0 25.0 1.0 1.0 3.6

Hidden HDSR0112 - - - - NSA

Hidden HDSR0113 24.0 25.0 1.0 1.0 1.11

Hidden 26.0 27.0 1.0 1.0 1.38

Hidden HDSR0114 26.0 27.0 1.0 1.0 4.1

Hidden HDSR0115 23.0 24.0 1.0 1.0 1.05

Hidden 31.0 32.0 1.0 1.0 1.88

Hidden HDSR0116 40.0 42.0 2.0 2.0 2.83

Hidden HDSR0117 44.0 45.0 1.0 1.0 1.27

Hidden HDSR0118 - - - - NSA

Hidden HDSR0119 - - - - NSA

Hidden HDSR0120 25.0 26.0 1.0 1.0 1.05

Hidden HDSR0121 - - - - NSA

Hidden HDSR0122 - - - - NSA

Hidden HDSR0123 29.0 31.0 2.0 2.0 3.87

Hidden HDSR0124 - - - - NSA

Hidden HDSR0125 41.0 43.0 2.0 2.0 4.99

Hidden HDSR0126 21.0 22.0 1.0 1.0 1.75

Hidden HDSR0127 30.0 33.0 3.0 3.0 3.53

Hidden HDSR0128 41.0 42.0 1.0 1.0 2.94

Hidden HDSR0129 63.0 67.0 4.0 4.0 3.82

Hidden 73.0 74.0 1.0 1.0 3.33

Hidden HDSR0130 - - - - NSA

Hidden HDSR0131 - - - - NSA

Hidden HDSR0132 27.0 28.0 1.0 1.0 2.54

Hidden HDSR0133 - - - - NSA

Hidden HDSR0134 - - - - NSA

Hidden HDSR0135 12.0 14.0 2.0 2.0 4.51

Hidden HDSR0136Einschli24.0 28.0 4.0 4.0 15.14

Hidden 25.0 26.0 1.0 1.0 47.8

Hidden HDSR0137 34.0 36.0 2.0 2.0 4.53

Hidden HDSR0138 - - - - NSA

Hidden HDSR0139 - - - - NSA

Hidden HDSR0140 13.0 14.0 1.0 1.0 2.64

Hidden HDSR0141 14.0 17.0 3.0 3.0 2.38

Hidden HDSR0142 16.0 18.0 2.0 2.0 4.02

Hidden HDSR0143 - - - - NSA

Hidden HDSR0144 21.0 23.0 2.0 2.0 1.92

Hidden 30.0 31.0 1.0 1.0 3.5

Hidden HDSR0145 - - - - NSA

Hidden HDSR0146 - - - - NSA

Hidden HDSR0147 12.0 14.0 2.0 2.0 6.41

Hidden HDSR0148 - - - - NSA

Hidden HDSR0149 26.0 27.0 1.0 1.0 1.72

Hidden HDSR0150 33.0 35.0 2.0 2.0 3.93

Hidden HDSR0151 - - - - NSA

Hidden HDSR0152 - - - - NSA

Hidden HDSR0153 - - - - NSA

Hidden HDSR0154 - - - - NSA

Hidden HDSR0155 - - - - NSA

Hidden HDSR0156 15.0 16.0 1.0 1.0 1.07

Hidden HDSR0157 - - - - NSA

Hidden HDSR0158 - - - - NSA

Hidden HDSR0159 - - - - NSA

Hidden HDSR0160 - - - - NSA

Hidden HDSR0161 - - - - NSA

Hidden HDSR0162 - - - - NSA

MousehollMOHR0051 - - - - NSA

MousehollMOHR0052 - - - - NSA

MousehollMOHR0053 - - - - NSA

MousehollMOHR0054 - - - - NSA

MousehollMOHR0055 22.0 25.0 3.0 3.0 26.12

MousehollMOHR0056 - - - - NSA

MousehollMOHR0057 - - - - NSA

MousehollMOHR0058 - - - - NSA

MousehollMOHR0059 29.0 31.0 2.0 2.0 1.66

MousehollMOHR0060 19.0 22.0 3.0 3.0 2.28

MousehollMOHR0061 12.0 14.0 2.0 2.0 2.02

MousehollMOHR0062 8.0 9.0 1.0 1.0 1.28

MousehollMOHR0063 - - - - NSA

MousehollMOHR0064 - - - - NSA

MousehollMOHR0065 - - - - NSA

MousehollMOHR0066 21.0 29.0 8.0 8.0 1.33

MousehollMOHR0067 - - - - NSA

MousehollMOHR0068 22.0 23.0 1.0 1.0 1.93

MousehollMOHR0069 3.0 9.0 6.0 6.0 4.18

Mouseholl15.0 17.0 2.0 2.0 1.52

Mouseholl22.0 24.0 2.0 2.0 16.36

MousehollMOHR0070 - - - - 0

MousehollMOHR0071 - - - - 0

MousehollMOHR0072 12.0 13.0 1.0 1.0 3.5

MousehollMOHR0073 13.0 15.0 2.0 2.0 1.55

MousehollMOHR0074 0.0 1.0 1.0 1.0 1.79

Mouseholl20.0 26.0 6.0 6.0 1.99

MousehollMOHR0075 0.0 19.0 19.0 19.0 3.33

MousehollMOHR0076 3.0 7.0 4.0 4.0 1.09

MousehollMOHR0077 11.0 21.0 10.0 10.0 3.45

MousehollMOHR0078 13.0 17.0 4.0 4.0 8.42

MousehollMOHR0079 - - - - 0

MousehollMOHR0080 20.0 25.0 5.0 5.0 1.89

MousehollMOHR0081 0.0 1.0 1.0 1.0 14.5

Mouseholl15.0 17.0 2.0 2.0 5.09

MousehollMOHR0082 12.0 14.0 2.0 2.0 3.7

MousehollMOHR0083 - - - - 0

MousehollMOHR0084 - - - - 0

MousehollMOHR0085 - - - - 0

Mouseholl 28.0 30.0 2.0 2.0 1.06

Mouseholl35.0 40.0 5.0 5.0 3.68

MousehollMOHR0087 23.0 24.0 1.0 1.0 1.03

MousehollMOHR0088 - - - - 0

MousehollMOHR0089 - - - - 0

MousehollMOHR0090 - - - - 0

MousehollMOHR0091 - - - - 0

MousehollMOHR0092 - - - - 0

MousehollMOHR0093 13.0 14.0 1.0 1.0 1.95

MousehollMOHR0094 - - - - 0

MousehollMOHR0095 - - - - 0

MousehollMOHR0096 - - - - 0

MousehollMOHR0097 - - - - 0

MousehollMOHR0098 - - - - 0

MousehollMOHR0099 - - - - 0

MousehollMOHR0100 - - - - 0

MousehollMOHR0101 - - - - 0

MousehollMOHR0102 13.0 14.0 1.0 1.0 3.8

MousehollMOHR0103 - - - - 0

MousehollMOHR0104 - - - - 0

MousehollMOHR0105 - - - - 0

MousehollMOHR0106 49.0 57.0 8.0 8.0 2.8

MousehollEinschli49.0 50.0 1.0 1.0 6.29

MousehollEinschli53.0 54.0 1.0 1.0 5.33

MousehollMOHR0107 32.0 34.0 2.0 2.0 4.36

MousehollEinschli33.0 34.0 1.0 1.0 5.05

Mouseholl 48.0 49.0 1.0 1.0 5.55

MousehollMOHR0108Einschli75.0 78.0 3.0 3.0 3.65

Mouseholl77.0 78.0 1.0 1.0 5.79

MousehollMOHR0109 43.0 44.0 1.0 1.0 4.66

MousehollMOHR0110 - - - - NSA

MousehollMOHR0111Einschli24.0 25.0 1.0 1.0 1.62

ow eßli

Mouseholl30.0 33.0 3.0 3.0 7.88

Mouseholl30.0 32.0 2.0 2.0 10.59

MousehollMOHR0112 17.0 18.0 1.0 1.0 2.19

MousehollMOHR0113 7.0 8.0 1.0 1.0 5.1

Mouseholl19.0 20.0 1.0 1.0 1.26

MousehollMOHR0114 1.0 10.0 9.0 9.0 2.13

Mouseholl12.0 14.0 2.0 2.0 1.43

Mouseholl18.0 20.0 2.0 2.0 1.73

MousehollMOHR0115 11.0 13.0 2.0 2.0 2.91

Mouseholl16.0 19.0 3.0 3.0 1.07

Mouseholl21.0 22.0 1.0 1.0 1.07

Mouseholl26.0 27.0 1.0 1.0 1.3

MousehollMOHR0116 42.0 43.0 1.0 1.0 1.21

MousehollMOHR0117 - - - - NSA

AnmerkungGemeldete Goldgehalte

: > 1g/t Au über

1m



NSA - kein

signifikanter Test

(alle <

1g/t)



Ungeschnittene Go

ldgrade

Prospekt Loch Sub-InteVon Zu BohrlochGeschätzAu

rvall -Intervate (g/t)

(m (ll wahre B

) m) (m) reite

(m)

Corona VIND047 181.1183.2.3 1.6 657.90

5



Corona Einschli183.0183.0.4 0.3 773.95

eßlich 5



Corona VIND049 201.5203.1.9 1.3 225.20

4



Corona Einschli201.5202.1.0 0.7 422.80

eßlich 4



Corona VIND059 136.0137.1.0 0.7 30.21

0



Corona VIND076 197.2199.2.3 1.6 60.89

5



Corona VIND077 168.2169.1.3 0.9 2.83

5



Corona VIND090 230.0231.1.1 0.7 8.54

0



Corona VIND092 165.3167.2.1 1.4 30.60

3



Corona Einschli165.7166.0.4 0.3 147.05

eßlich 1

Prospekt Loch-ID MGA EasMGA Höhe (mAzi Dip Gesamt

ting Northi) (Gra-

(m) ng d) tiefe

(m) (m)



Hidden HDSR0055 387729 6483200310 270 -60 36.0

Hidden HDSR0056 387719 6483197310 270 -60 27.0

Hidden HDSR0057 387709 6483197310 270 -60 21.0

Hidden HDSR0058 387699 6483200310 270 -60 12.0

Hidden HDSR0059 387807 6483295313 270 -60 48.0

Hidden HDSR0060 387794 6483295312 270 -60 42.0

Hidden HDSR0061 387800 6483309310 270 -60 36.0

Hidden HDSR0062 387744 6483240310 270 -60 36.0

Hidden HDSR0063 387730 6483240309 270 -60 24.0

Hidden HDSR0064 387715 6483240309 270 -60 12.0

Hidden HDSR0065 387750 6483280308 270 -60 36.0

Hidden HDSR0066 387740 6483280308 270 -60 30.0

Hidden HDSR0067 387729 6483280308 270 -60 24.0

Hidden HDSR0068 387720 6483280307 270 -60 15.0

Hidden HDSR0069 387797 6483310311 270 -60 24.0

Hidden HDSR0070 387730 6483321306 270 -60 15.0

Hidden HDSR0071 387825 6483340307 270 -60 36.0

Hidden HDSR0072 387815 6483340308 270 -60 36.0

Hidden HDSR0073 387805 6483340308 270 -60 36.0

Hidden HDSR0074 387795 6483340308 270 -60 30.0

Hidden HDSR0075 387785 6483340308 270 -60 24.0

Hidden HDSR0076 387774 6483340307 270 -60 36.0

Hidden HDSR0077 387764 6483340307 270 -60 12.0

Hidden HDSR0078 387750 6483340306 270 -60 33.0

Hidden HDSR0079 387740 6483340306 270 -60 24.0

Hidden HDSR0080 387730 6483340306 270 -60 12.0

Hidden HDSR0081 387830 6483360306 270 -60 42.0

Hidden HDSR0082 387819 6483360306 270 -60 36.0

Hidden HDSR0083 387807 6483360306 270 -60 75.0

Hidden HDSR0084 387799 6483360306 270 -60 63.0

Hidden HDSR0085 387790 6483360306 270 -60 82.0

Hidden HDSR0086 387940 6483080305 270 -60 21.0

Hidden HDSR0087 387920 6483080306 270 -60 21.0

Hidden HDSR0088 387910 6483080306 270 -60 21.0

Hidden HDSR0089 387950 6483040304 270 -60 21.0

Hidden HDSR0090 387930 6483040305 270 -60 21.0

Hidden HDSR0091 387920 6483040306 270 -60 21.0

Hidden HDSR0092 387960 6483005303 270 -60 18.0

Hidden HDSR0093 387940 6483005304 270 -60 18.0

Hidden HDSR0094 387930 6483005305 270 -60 18.0

Hidden HDSR0095 387920 6483005306 270 -60 18.0

Hidden HDSR0096 387790 6483281313 270 -60 63.0

Hidden HDSR0097 387812 6483280314 270 -60 75.0

Hidden HDSR0097 387812 6483280314 270 -60 75.0

Hidden HDSR0098 387783 6483295312 270 -60 57.0

Hidden HDSR0098 387783 6483295312 270 -60 57.0

Hidden HDSR0099 387817 6483260314 270 -60 82.0

Hidden HDSR0100 387814 6483240313 270 -60 88.0

Hidden HDSR0100 387814 6483240313 270 -60 88.0

Hidden HDSR0100 387814 6483240313 270 -60 88.0

Hidden HDSR0100 387814 6483240313 270 -60 88.0

Hidden HDSR0101 387767 6483220311 270 -60 72.0

Hidden HDSR0102 387784 6483220312 270 -60 72.0

Hidden HDSR0102 387784 6483220312 270 -60 72.0

Hidden HDSR0102 387784 6483220312 270 -60 72.0

Hidden HDSR0103 387778 6483200311 270 -60 72.0

Hidden HDSR0104 387791 6483200311 270 -60 78.0

Hidden HDSR0105 387877 6482877297 90 -60 78.0

Hidden HDSR0106 387920 6482925300 90 -60 36.0

Hidden HDSR0107 387880 6482925300 90 -60 72.0

Hidden HDSR0108 387900 6483005305 90 -60 42.0

Hidden HDSR0109 387970 6483040304 90 -60 12.0

Hidden HDSR0110 387885 6483080308 90 -60 42.0

Hidden HDSR0111 387866 6483079309 90 -60 54.0

Hidden HDSR0112 387845 6483079310 90 -60 72.0

Hidden HDSR0113 387884 6483037311 90 -60 54.0

Hidden HDSR0113 387884 6483037311 90 -60 54.0

Hidden HDSR0114 387871 6483033312 90 -60 54.0

Hidden HDSR0115 387851 6483034313 90 -60 72.0

Hidden HDSR0115 387851 6483034313 90 -60 72.0

Hidden HDSR0116 387874 6483005312 90 -60 60.0

Hidden HDSR0117 387861 6483005313 90 -60 72.0

Hidden HDSR0118 387843 6482978311 90 -60 78.0

Hidden HDSR0119 387955 6483119307 90 -60 18.0

Hidden HDSR0120 387894 6483120307 90 -60 42.0

Hidden HDSR0121 387875 6483119308 90 -60 51.0

Hidden HDSR0122 387912 6483159310 90 -60 27.0

Hidden HDSR0123 387893 6483159309 90 -60 36.0

Hidden HDSR0124 387874 6483159308 90 -60 45.0

Hidden HDSR0125 387853 6483159309 90 -60 54.0

Hidden HDSR0126 387913 6483195312 90 -60 36.0

Hidden HDSR0127 387866 6483196310 90 -60 48.0

Hidden HDSR0128 387843 6483196310 90 -60 54.0

Hidden HDSR0129 387839 6483195310 270 -60 120.0

Hidden HDSR0129 387839 6483195310 270 -60 120.0

Hidden HDSR0130 387661 6483160311 270 -60 18.0

Hidden HDSR0131 387680 6483160310 270 -60 30.0

Hidden HDSR0132 387700 6483160310 270 -60 42.0

Hidden HDSR0133 387720 6483161310 270 -60 52.0

Hidden HDSR0134 387769 6483361305 270 -60 16.0

Hidden HDSR0135 387780 6483361306 270 -60 21.0

Hidden HDSR0136 387779 6483341307 270 -60 36.0

Hidden HDSR0136 387779 6483341307 270 -60 36.0

Hidden HDSR0137 387790 6483341308 270 -60 48.0

Hidden HDSR0138 387780 6483380305 270 -60 12.0

Hidden HDSR0139 387791 6483379306 270 -60 18.0

Hidden HDSR0140 387800 6483381306 270 -60 21.0

Hidden HDSR0141 387810 6483381305 270 -60 24.0

Hidden HDSR0142 387820 6483381305 270 -60 30.0

Hidden HDSR0143 387829 6483381305 270 -60 36.0

Hidden HDSR0144 387843 6483380305 270 -60 45.0

Hidden HDSR0144 387843 6483380305 270 -60 45.0

Hidden HDSR0145 387781 6483400305 270 -60 12.0

Hidden HDSR0146 387789 6483401305 270 -60 18.0

Hidden HDSR0147 387800 6483401305 270 -60 24.0

Hidden HDSR0148 387810 6483400305 270 -60 24.0

Hidden HDSR0149 387820 6483400304 270 -60 30.0

Hidden HDSR0150 387830 6483400305 270 -60 36.0

Hidden HDSR0151 387840 6483400305 270 -60 39.0

Hidden HDSR0152 387776 6483426304 270 -60 18.0

Hidden HDSR0153 387785 6483425304 270 -60 21.0

Hidden HDSR0154 387796 6483425304 270 -60 24.0

Hidden HDSR0155 387805 6483425304 270 -60 27.0

Hidden HDSR0156 387815 6483425304 270 -60 30.0

Hidden HDSR0157 387824 6483425304 270 -60 36.0

Hidden HDSR0158 387835 6483426304 270 -60 39.0

Hidden HDSR0159 387780 6483460303 270 -60 39.0

Hidden HDSR0160 387800 6483460303 270 -60 45.0

Hidden HDSR0161 387820 6483460303 270 -60 60.0

Hidden HDSR0162 387840 6483460303 270 -60 72.0

MouseholloMOHR0051 388200 6482700293 270 -60 30.0

MouseholloMOHR0052 388190 6482700293 270 -60 21.0

MouseholloMOHR0053 388180 6482700293 270 -60 15.0

MouseholloMOHR0054 388170 6482700294 270 -60 9.0

MouseholloMOHR0055 388212 6482721293 270 -60 30.0

MouseholloMOHR0056 388188 6482721293 270 -60 18.0

MouseholloMOHR0057 388180 6482721294 270 -60 15.0

MouseholloMOHR0058 388170 6482721294 270 -60 9.0

MouseholloMOHR0059 388220 6482736293 270 -60 38.0

MouseholloMOHR0060 388210 6482735294 270 -60 33.0

MouseholloMOHR0061 388200 6482735294 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0062 388190 6482735294 270 -60 21.0

MouseholloMOHR0063 388180 6482735294 270 -60 15.0

MouseholloMOHR0064 388170 6482735294 270 -60 12.0

MouseholloMOHR0065 388210 6482806295 270 -60 54.0

MouseholloMOHR0066 388185 6482820295 270 -60 39.0

MouseholloMOHR0067 388164 6482820295 270 -60 21.0

MouseholloMOHR0068 388197 6482760294 270 -60 39.0

MouseholloMOHR0069 388175 6482760294 270 -60 24.0

MouseholloMOHR0069 388175 6482760294 270 -60 24.0

MouseholloMOHR0069 388175 6482760294 270 -60 24.0

MouseholloMOHR0070 388156 6482760295 270 -60 18.0

MouseholloMOHR0071 388145 6482760295 270 -60 12.0

MouseholloMOHR0072 388184 6482780295 270 -60 30.0

MouseholloMOHR0073 388175 6482780295 270 -60 30.0

MouseholloMOHR0074 388165 6482780295 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0074 388165 6482780295 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0075 388155 6482780295 270 -60 21.0

MouseholloMOHR0076 388145 6482780295 270 -60 18.0

MouseholloMOHR0077 388170 6482808295 270 -60 24.0

MouseholloMOHR0078 388165 6482808295 270 -60 18.0

MouseholloMOHR0079 388160 6482808295 270 -60 15.0

MouseholloMOHR0080 388190 6482855296 270 -60 33.0

MouseholloMOHR0081 388185 6482855296 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0082 388180 6482855296 270 -60 21.0

MouseholloMOHR0083 388190 6482880296 270 -60 21.0

MouseholloMOHR0084 388185 6482880296 270 -60 18.0

MouseholloMOHR0085 388180 6482880296 270 -60 15.0

MouseholloMOHR0086 388215 6482890296 270 -60 45.0

MouseholloMOHR0086 388215 6482890296 270 -60 45.0

MouseholloMOHR0087 388205 6482890296 270 -60 36.0

MouseholloMOHR0088 388200 6482900296 270 -60 33.0

MouseholloMOHR0089 388195 6482900296 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0090 388361 6482980293 270 -60 36.0

MouseholloMOHR0091 388347 6482980294 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0092 388284 6483060296 270 -60 36.0

MouseholloMOHR0093 388272 6483059296 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0094 388319 6483103296 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0095 388306 6483104296 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0096 388293 6483104296 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0097 388338 6483196297 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0098 388325 6483197298 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0099 388313 6483197298 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0100 388353 6483300299 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0101 388340 6483300299 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0102 388366 6483400295 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0103 388353 6483400296 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0104 388341 6483401296 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0105 388357 6483300298 270 -60 27.0

MouseholloMOHR0106 388231 6482857295 270 -60 66.0

MouseholloMOHR0106 388231 6482857295 270 -60 66.0

MouseholloMOHR0106 388231 6482857295 270 -60 66.0

MouseholloMOHR0107 388207 6482822295 270 -60 60.0

MouseholloMOHR0107 388207 6482822295 270 -60 60.0

MouseholloMOHR0107 388207 6482822295 270 -60 60.0

MouseholloMOHR0108 388226 6482822295 270 -60 78.0

MouseholloMOHR0108 388226 6482822295 270 -60 78.0

MouseholloMOHR0109 388220 6482700295 270 -60 45.0

MouseholloMOHR0110 388239 6482699292 270 -60 66.0

MouseholloMOHR0111 388222 6482719293 270 -60 66.0

MouseholloMOHR0111 388222 6482719293 270 -60 66.0

MouseholloMOHR0111 388222 6482719293 270 -60 66.0

MouseholloMOHR0112 388233 6482719293 270 -60 45.0

MouseholloMOHR0113 388194 6482735294 270 -60 60.0

MouseholloMOHR0113 388194 6482735294 270 -60 60.0

MouseholloMOHR0114 388151 6482779295 270 -60 48.0

MouseholloMOHR0114 388151 6482779295 270 -60 48.0

MouseholloMOHR0114 388151 6482779295 270 -60 48.0

MouseholloMOHR0115 388160 6482779295 270 -60 48.0

MouseholloMOHR0115 388160 6482779295 270 -60 48.0

MouseholloMOHR0115 388160 6482779295 270 -60 48.0

MouseholloMOHR0115 388160 6482779295 270 -60 48.0

MouseholloMOHR0116 388171 6482780295 270 -60 58.0

MouseholloMOHR0117 388179 6482780295 270 -60 66.0

w

Prospekt Loch-ID MGA EasMGA Höhe (Azi Dip Gesamttie

ting Northim) (Grafe

(m) ng d) (m)

(m)



Corona VIND047 379795 6485981295 269 -62 1242.5

Corona VIND049 379798 6485981295 268 -68 261.3

Corona VIND059 379760 6485979296 270 -69 189.4

Corona VIND076 379817 6485963295 274 -61 252.3

Corona VIND077 379813 6485963295 280 -53 219.0

Corona VIND090 379839 6485982295 267 -60 264.3

Corona VIND092 379793 6485984296 270 -60 207.2

- Jüngste RNC-Bohrungen erweitern die Grenzen der Lagerstätten in der Tagebau-Pipeline- Die laufende Überprüfung der historischen Mineralressourcen und Bohrergebnisse von Higginsville Gold Operations ("HGO") durch RNC hat das Potenzial der Lagerstätte Corona als zukünftigen hochgradigen Tagebau- und/oder Untertagebetrieb bestätigt.- Zu den Highlights der historischen Bohrergebnisse gehören 1.2:- VIND047:-657,9 g/t über 2,3 m von 181,1 m- VIND049: -225,2 g/t über 1,9 m ab 201,5 m- FIND076: 60,9 g/t über 2,3 m von 197,2 m- VIND092: 30,6 g/t über 2,05 m von 165,3 m, davon,147,0 g/t über 0,6 m1. Alle Bohrintervalle sind Bohrlochlängen. Es wird erwartet, dass die geschätzten tatsächlichen Breiten zwischen 60 und 70% der Bohrlochlängen liegen werden.2. Schnittpunkte, die zuvor von Alacer Gold Corp. (Pressemitteilung vom 7. Mai 2012 und 1. August 2012).- Die Corona-Mineralisierung bleibt neigungsaufwärts, entlang des Streichens und neigungsabwärts offen.- Die Higginsville Resource Review hat auch weitere hochgradige Ziele für Folgeanalysen und Bohrungen bei Hidden Secret und anderen Schürfgebieten identifiziert.- Die jüngsten Bohrungen von RNC haben die Mineralisierung bei den Projekten Hidden Secret (HDS) und Mousehollow (MOH) erweitert, die nun Teil des kurzfristigen Minenplans von RNC sind.- Zu den Höhepunkten des Bohrprogramms von RNC gehören (1):- HDSR0136: -15,1 g/t über 4 m aus 24 m, davon 47,8 g/t über 1 m- HDSR085: -24,8 g/t über 4 m ab 17 m, davon 92,6 g/t über 1 m- MOHR0055:-26,1 g/t über 3 m aus 22 mMOHR0075: 3-,3 g/t über 19 m aus 0 m(1) Geschätzte wahre Breite.- Sichtbares Gold wurde in einer Oberflächenprobe entdeckt, die im Rahmen des Hidden Secret-Projekts entnommen wurde.TORONTO, 27. Februar 2020 - RNC Minerals (TSX: RNX) ("RNC" oder das "Unternehmen") freut sich, die ersten Ergebnisse des Explorationsprogramms 2020 in seinem Betrieb in Higginsville ("HGO") bekannt zu geben. Die jüngsten Bohrungen bei Hidden Secret und Mousehollow haben starke Ergebnisse erbracht und die Erweiterung der vorgeschlagenen Tagebauabmessungen bei beiden Projekten vorangetrieben. Im Rahmen einer laufenden Überprüfung der historischen Bohrdatenbank in Higginsville wurden auf dem Grundstück Corona, das 2,5 km vom Werk Higginsville entfernt liegt, hochgradige Bohrschnitte entdeckt. Darüber hinaus freut sich RNC, die Entdeckung von sichtbarem Gold in einer Oberflächenprobe bekannt zu geben, die im Rahmen des Hidden Secret-Projekts entnommen wurde.Paul Andre Huet, Vorsitzender und CEO, kommentierte dies: "Die ersten Ergebnisse unserer jüngsten Bohrungen und die Überprüfung der historischen Daten in Hidden Secret, Mousehollow und Corona sind sehr positiv für die wachsende Projektpipeline bei HGO. Als Teil des Due-Diligence-Prozesses von RNC während des Erwerbs von HGO im vergangenen Jahr wurde deutlich, dass auf dem gesamten Grundstück seit vielen Jahren nur wenig Exploration durchgeführt wurde, was weitgehend auf die hohen Lizenzgebühren zurückzuführen ist, die einen großen Teil der Pachtverträge abdecken. Die Bereitschaft von Morgan Stanley, mit uns zusammenzuarbeiten, um die Lizenzgebührenbelastung zu reduzieren, hat HGO für ein erneuertes Explorationsprogramm geöffnet, das uns einen wirtschaftlichen Anreiz bietet, diese Gebiete zu erforschen und zu entwickeln, um allen unseren Interessenvertretern zugute zu kommen. Diese ersten Ergebnisse sind zwar ermutigend, aber die Arbeit hat gerade erst begonnen, und wir freuen uns auf die Ergebnisse unserer erneuten Explorationsschwerpunkte auf dem kürzlich freigegebenen 1.800 qkm großen Higginsville-Landpaket.Hidden Secret und Mousehollow befinden sich innerhalb des historischen Bergbauzentrums Eundynie, 10 km östlich der HGO-Aufbereitungsanlage mit Bergwerksanlagen, die bis in die frühen 1900er Jahre zurückreichen (siehe Abbildung 1).Abbildung 1: Lage der Hidden Secret- und Mousehollow-Bohrungen und das zentrale Projektgebiet von Higginsvillehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50166/RNC_DE.001.pngNach der Neuverhandlung der Morgan-Stanley-Lizenzgebühr bei HGO hat RNC bei Hidden Secret und Mousehollow insgesamt 204 Reverse-Circulation-Bohrungen ("RC") auf 8.108 Metern abgeschlossen. Die Bohrungen haben die hochgradige Beschaffenheit der Mineralisierung (etwa 2,0 bis 2,5 g/t) bei beiden Projekten bestätigt und die Mineralisierung entlang des Streichs und neigungsabwärts erweitert (siehe Abbildungen 3 und 4). Die Hidden Secrete Mineralisierung hat nun eine Streichlänge von über 200 Metern und eine Ausdehnung von 170 Metern in der Tiefe. Mousehollow hat derzeit eine Streichlänge von 350 Metern und eine Ausdehnung von 150 Metern in der Tiefe.Die Highlights der Bohrungen sind unten aufgeführt und zeigen, dass sich die Mineralisierung bis an die Oberfläche erstreckt (MOHR0075), während sie auch darauf hinweist, dass sie in der Tiefe offen ist. Tabellen mit vollständigen Ergebnissen und Bohrlochpositionen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.- HDSR0076: 5,2 g/t über 3 m aus 22 m- HDSR085: - 24,8 g/t über 4 m ab 17 m, davon 92,6 g/t über 1 m- HDSR086: 5,6 g/t über 3 m aus 8 m- HDSR098: 6,0 g/t über 7 m ab 45 m, einschließlich 12,2 g/t über 3 m- HDSR0136: -15,1 g/t über 4 m aus 24 m, davon 47,8 g/t über 1 m- HDSR055: -4,0 g/t über 3 m aus 24 m- MOHR0055: -26,1 g /t über 3 m aus 22 m- MOHR0075: 3,3 g/t über 19 m aus 0 m- MOHR0078: 8,4 g/t über 4 m aus 13 m- MOHR0111: 7,9 g/t über 3 m aus 30 m- MOHR0106: 2,8 g/t über 8 m von 49 m(1)Bohrlochintervalle sind geschätzte wahre Breiten.Weitere Bohrungen sind bis zum zweiten Quartal 2020 geplant, um die vor kurzem definierten Erweiterungen der Mineralisierung Hidden Secret-Mouse Hollow abzuschließen. Die endgültigen Minenentwürfe werden dann vor dem kurzfristigen Abbau abgeschlossen sein.Sichtbare Goldmineralisierung in Oberflächenprobe bei Hidden Secret gefundenAls Teil der normalen Vorabbauverfahren des Unternehmens wurden Oberflächenproben für ein metallurgisches Testprogramm für die Projekte Hidden Secret und Mousehollow entnommen. Bei der Entnahme der Proben wurde sichtbares Gold in einer austretenden Quarzader innerhalb der Grenze des vorgeschlagenen Hidden Secret"-Tagebaus beobachtet (siehe Abbildung 2).Abbildung 2: Sichtbares Gold rot eingekreist in der Oberflächenprobe bei Hidden Secrethttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50166/RNC_DE.002.pngEine Durchsicht der Aufzeichnungen für das Gebiet Hidden Secret hat die historische Mine "Hidden Secret North" aufgedeckt, in der 1915 der letzte bekannte Bergbau stattfand.Mehrere historische Schächte in diesem Gebiet erstrecken sich bis in eine Tiefe von bis zu 120 Metern, wobei historische Aufzeichnungen Gehalte von bis zu 210 g/t über ca. 0,9 m zeigen. Das Potenzial unterhalb dieser Abbaustätten muss noch getestet werden und könnte eine Gelegenheit für zusätzliche hochgradige Mineralisierung bieten. Eine detaillierte Überprüfung früherer Explorationen in der Nähe der historischen Anlagen ist im Gange.Abbildung 3: Hidden Secret Querschnitt, der sowohl die jüngsten RNC als auch historische Bohrungen zeigt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50166/RNC_DE.003.jpegHinweis: Die Bohrintervalle im Bohrloch entsprechen in etwa den geschätzten tatsächlichen Breiten.Abbildung 4: Mousehollow-Querschnitt, der sowohl die jüngsten RNC- als auch die historischen Bohrungen zeigthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50166/RNC_DE.004.jpegHinweis: Die Bohrintervalle im Bohrloch entsprechen in etwa den geschätzten tatsächlichen Breiten.Wie bereits angekündigt, führt RNC eine Überprüfung der historischen Mineralressourcen und Bohrergebnisse in Higginsville durch. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf den Bereich Higginsville Central, der sich in der Nähe der bestehenden Infrastruktur, einschließlich des Werks in Higginsville, befindet. Das Higginsville Central wird durch oberflächennahe Goldvorkommen über 6 km Streichlänge südlich der ehemals produzierenden Trident Goldlagerstätte definiert, die 1,05 Mio Unzen produzierte (siehe Abbildung 1).Ein Überblick über frühere Explorationsarbeiten von Alacer Gold Corp. ("Alacer") hat eine Reihe bedeutender Kreuzungen offenbart, darunter die historische Entdeckung der hochgradigen, laminierten Quarzader Corona (der "Corona-Prospekt"), die sich etwa 2,5 km südlich der HGO-Verarbeitungsanlage befindet. Das historische Entdeckungsbohrloch VIND047 durchschnitt 658g/t Au auf 2,35 m (1,6 m geschätzte wahre Breite). Das Bohrloch durchschnitt eine laminierte Quarzader mit Arsenopyrit, Bleiglanz und einer reichhaltigen freien Goldmineralisierung (Pressemitteilung von Alacer Gold Corp. vom 24. Januar 2012).Die ultrahochgradige Mineralisierung (siehe Abbildung 5) kommt in einem Gebiet etwa 150 bis 180 Meter unter der Oberfläche vor, das sich um die Bohrlöcher VIND047, VIND049, VIND076 und VIND092 (Pressemitteilungvon Alacer Gold Corp. vom 1. August 2012) herum befindet. Die Bohrschnitte für diese Bohrlöcher sind unten aufgeführt (Tabellen mit zusätzlichen historischen Ergebnissen und Bohrlochpositionen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung):- VIND047: 657,9 g/t über 2,3 m in der Tiefe von 181,1 m (geschätzte tatsächliche Breite - 1,6 m)- VIND049: 225,2 g/t über 1,9 m im Bohrloch ab 201,5 m (geschätzte tatsächliche Breite - 1,3 m)- VIND076: 60,9 g/t über 2,3 m im Bohrloch von 197,2 m (geschätzte tatsächliche Breite - 1,6 m)- VIND092: 147,0 g/t über 0,6 m im Bohrloch von 165,7 m (geschätzte tatsächliche Breite - 0,4 m)Historische Bohrungen haben gezeigt, dass die Goldmineralisierung in Zusammenhang mit einer steil nach Osten abfallenden, in Nord-Süd-Richtung verlaufenden laminierten Quarzader steht, die bis zu 2,0 Meter breit ist (siehe Abbildung 5). Die Ader erstreckt sich über 300 Meter neigungsabwärts, ist im Streich über 50 bis 100 Meter Länge durchgehend und Teil einer ausgedehnteren, 2 bis 10 Meter breiten Scherzone. Historische Bohrungen weisen darauf hin, dass die ultrahochgradige Mineralisierung auf 25 Meter entlang des Streichs und 90 Meter neigungsabwärts als Teil einer umfangreicheren, niedrig gradigeren laminierten Quarzader begrenzt ist (Pressemitteilung von Alacer Gold Corp. vom 1. August 2012).RNC hat das Corona-Prospekt als ein Bohrziel von hoher Priorität für 2020 identifiziert, wobei die ersten Bohrungen nahe dem Oberflächenpotenzial, neigungsaufwärts der historischen Abschnitte, durchgeführt werden sollen.Abbildung 5: Coronaschnitt mit historischen Bohrlöchern, die um das Loch VIND047 zentriert sindhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50166/RNC_DE.005.pngHinweis: Das Kernkastenfoto zeigt die laminierte Quarzader, die mit dem ultrahochwertigen Ergebnis von VIND047 assoziiert ist. In VIND059 ist die wichtigste Quarz-Lodenposition die revidierte RNC-Interpretation im Vergleich zur Alacer-Interpretation in der Pressemitteilung von Alacer Gold Corp. vom 1. August 2012.Die Offenlegung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Stephen Devlin, Vice-President, VP Exploration & Growth, Salt Lake Mining Pty Ltd, einer 100%igen Tochtergesellschaft von RNC, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.Bei der Higginsville-Goldoperation wurden von RNC-Mitarbeitern Chip-Probenahmen im Reverse-Circulation-Verfahren durchgeführt. Die Proben werden zu Bureau Veritas Minerals Pty Ltd in Kalgoorlie und Perth transportiert, um sie vorzubereiten und mit der 40 Gramm (ca.) schweren Brandproben-Analysemethode zu untersuchen. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Analyse von Duplikaten, zusätzlichem Leerwertmaterial und zertifizierten Standards, die in den Probenstrom eingefügt werden, überwacht. Die Proben werden bei Erhalt gewogen, getrocknet und auf weniger als 3 kg gespalten und dann durch LM-5 pulverisiert, um einen Durchgang von mindestens 90% bei -75µm zu gewährleisten.Die historischen Daten, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden unter der Aufsicht von Stephen Devlin, Vice-President, VP Exploration & Growth, Salt Lake Mining Pty Ltd, einem 100%igen Tochterunternehmen von RNC, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und durch relevante historische Mineralressourcenberichte unterstützt, die die bei den Bohrproben verwendeten QA/QC-Verfahren im Detail beschreiben und die Analyse der Ergebnisse aller zugehörigen QA/QC-Proben, einschließlich Leerproben, Standardproben (CRM-Proben), Kontrollproben und Duplikate, liefern. Alle Bohrungen von 2004 bis heute folgten den branchenüblichen Praktiken, wobei die historischen Bohrungen vor 2004 nicht detailliert aufgeführt wurden, sondern als ähnlich den aktuellen Praktiken angenommen wurden (Quellen für solche historischen Bohrergebnisse werden, sofern zutreffend, oben angegeben). Eine qualifizierte Person hat nicht genügend Arbeit geleistet, um die historische Schätzung als eine aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und RNC behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressource. RNC Minerals konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Senkung der Kosten in seiner integrierten Goldmine Beta Hunt und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Mio. T p.a. die mit der Kapazität der Untertagemine Beta Hunt und des Tagebaus Higginsville von RNC gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscheren, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 4 km in mehrere Richtungen offen bleiben. HGO ist ein sehr aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Darüber hinaus ist RNC mit 28% an einem Nickel-Joint-Venture beteiligt, dem das Nickel-Kobaltprojekt Dumont in der Region Abitibi in Quebec gehört. Dumont enthält die zweitgrößte Nickelreserve und die neuntgrößte Kobaltreserve der Welt. RNC verfügt über einen starken Vorstand und ein Management-Team, die sich auf die Schaffung von Shareholder Value konzentrieren. Die Stammaktien von RNC werden an der TSX unter dem Symbol RNX gehandelt. Die Aktien von RNC werden auch auf dem OTCQX-Markt unter dem Symbol RNKLF gehandelt.Rob Buchanan, Direktor, Investor RelationsT: (416) 363-0649www.rncminerals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtserklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zur Liquidität und Kapitalausstattung von RNC, zu Produktionsaussichten und zum Potenzial der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville und des Nickelprojekts Dumont.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von RNC wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld zu beschaffen, das für die Ausgaben erforderlich ist, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; Umweltverbindlichkeiten (bekannt und unbekannt); allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstand oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen, prognostizierte Bar-Betriebskosten, Nichterteilung von Genehmigungen durch die Aufsichtsbehörden oder Aktionäre. Für eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, verweisen wir auf die von RNC bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen, einschließlich des neuesten Jahresinformationsformulars, das auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.Obwohl RNC versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und RNC lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.Vorsichtserklärung bezüglich des Higginsville-Bergbaus: Eine Produktionsentscheidung im Goldbetrieb Higginsville wurde von früheren Betreibern der Mine getroffen, bevor der Erwerb des Goldbetriebs Higginsville durch RNC abgeschlossen wurde, und RNC beschloss, die Produktion nach dem Erwerb fortzusetzen. Diese Entscheidung von RNC, die Produktion fortzusetzen, und nach Wissen von RNC die vorherige Produktionsentscheidung basierten nicht auf einer Machbarkeitsstudie über Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen, und daher kann es eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Niveaus der Gewinnung von Mineralien oder der Kosten einer solchen Gewinnung geben, die erhöhte Risiken in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhalten. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Ein Nichterreichen der erwarteten Produktionskosten würde den Cashflow und die künftige Rentabilität des Unternehmens erheblich beeinträchtigen. Die Leser werden gewarnt, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko wirtschaftlichen und technischen Versagens verbunden ist.