Canaccord: Gold soll überragende Performance zeigen

Das letzte Jahr stellte sich für die australische Bergbauindustrie als relativ gut heraus, so berichtet Investing News , und sei durch Preiszunahmen von Gold, Nickel und Eisen angekurbelt worden. Während der diesjährigen RIU Explorers Conference in Fremantle, Westaustralien, erklärte Reg Spencer von Canaccord Genuity, dass er 2020 optimistisch gegenüber dem Rohstoffsektor bleiben würde."Wir erwarten mehr Fusionen und Übernahmen im australischen Goldsektor", erklärte er. "Doch anders als das, was wir 2019 beobachten konnten, als sich die Aktivitäten im Bereich der Großunternehmen fokussierten, so erwarten wir mehr Aktivität bei den kleinen Unternehmen."Canaccord erwarte, dass Gold 2020 überdurchschnittliche Performance zeigen wird. Eine Erholung bei Nickel sei ebenfalls am Horizont, während Kupfer und wichtige Batteriemetalle erwartungsgemäß Böden bilden sollen."Es gibt viele Gründe 2020 und darüber hinaus bullisch gegenüber Gold zu bleiben", meinte Spencer. "Der australische Goldmarkt führt seinen jahrzehntelangen Bullenrun fort."© Redaktion GoldSeiten.de