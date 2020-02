XAU und HUI brechen ein

Diese Woche mussten Aktieninhaber so manchen Rücksetzer verkraften, der DAX fiel von über 13.500 auf aktuell unter 11.800 und anderen großen Indizes erging es nicht viel besser.Nun macht der Einbruch der globalen Aktienmärkte auch vor den Gold- und Silberproduzenten nicht mehr halt. So ist der Philadelphia Gold and Silver Index (XAU) am gestrigen Donnerstag um ganze 7% gesunken. Gleiches gilt für den NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI).Zur gleichen Zeit legte der Goldpreis leicht zu.© Redaktion GoldSeiten.de