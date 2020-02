Bloomberginterview: Warum Gold und Palladium weiter steigen werden

In der Sendung " Bloomberg Commodities Edge " sprach Moderatorin Alix Steel jüngst mit Suki Cooper, Edelmetallanalystin bei Standard Chartered, über deren aktuelle Einschätzung zu den Edelmetallen Gold, Palladium und Silber.Laut der Expertin sprechen einige Makrofaktoren dafür dass der Goldpreis weiter zulegen wird. So erwarte man beispielsweise weiter sinkende Renditen für US-Staatsanleihen. Bislang war man bei Standard Chartered von einem Hoch für Gold bei 1.700 USD ausgegangen, dieses Niveau könnte nun jedoch durchaus übertroffen worden. Zwischenzeitliche Rücksetzer durch Verkäufe könnten indes als Kaufgelegenheiten genutzt werden.In Bezug auf Palladium sieht die Analystin trotz einer ggf. vorübergehend schwächeren Nachfrage aus China ebenfalls weiteres Aufwärtspotenzial. Das Defizit am Markt wird für dieses Jahr auf über 1 Mio. Unzen geschätzt und diese angespannte Angebotssituation werde ihrer Meinung nach auch im nächsten Jahr anhalten. Eine genaue Preisprognose nennt Cooper jedoch nicht.Für Silber prognostiziert die Analystin ein höheres Investmentinteresse, welches aber nicht an das von Gold herankommen werde. Gold habe von der jüngsten Safe-Haven-Nachfrage weniger profitieren können als das gelbe Metall, da die industrielle Nachfrage zuletzt etwas geringer ausgefallen sei.© Redaktion GoldSeiten.de