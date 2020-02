Fiore Gold Ltd. gibt Ergebnisse des 1. Quartals 2020 bekannt

Ende drei Monate

Vancouver - Fiore Gold Ltd. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) ("Fiore" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass seine Finanzberichte sowie die Management's Discussion and Analysis für das erste Geschäftsquartal ("Q1 2020"), das am 31. Dezember 2019 endete, bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter www.sedar.com sowie auf der Website des Unternehmens unter www.fioregold.com verfügbar sind.(alle Angaben in US-Dollar, wenn nicht anders angegeben)- Vierteljährliche Goldproduktion von 8.750 Unzen, einschließlich 3.989 Unzen im Dezember 2019- Goldverkäufe von 9.093 Unzen- Die abgebaute Erzproduktion im ersten Quartal lag mit etwa 15.290 Tonnen pro Tag über dem Plan, wobei das Abraumverhältnis bei 1,8:1,0 lag.- Bergbaupreise von 2,09 Dollar pro abgebauter Tonne spiegeln die anhaltende betriebliche Effizienz wider- 26.861 Arbeitsstunden wurden im ersten Quartal geleistet, womit wir unser Ziel von null meldepflichtigen Zwischenfällen, null meldepflichtigen Unfällen und null Verletzungen mit Ausfallzeiten erreicht haben. Am 31. Dezember 2019 lag die Operation an 1.322 aufeinander folgenden Tagen mit dem Erreichen dieses Dreifach-Nullergebnisses- Q1 2020 Pan Mine AISC1 pro verkaufter Unze von $1.197 und Barkosten pro verkaufter Unze1 von $1.025- Q1 2020 Fiore konsolidierte AISC1 von $1.330 pro verkaufter Unze- Quartalsumsatz von 13,1 Millionen Dollar bei einem Minenbetriebseinkommen von 2,4 Millionen Dollar- Generierte Pan-Betriebs-Cashflow1 von 2,5 Millionen US-Dollar und einen konsolidierten Betriebs-Cashflow von 0,1 Millionen US-Dollar- Das Bohrprogramm zur Erweiterung der Ressourcen wird voraussichtlich bis zum zweiten Quartal 2020 fortgesetzt, wobei der Ressourcen- und Minenplan in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 aktualisiert werden soll.- Vorläufige wirtschaftliche Bewertung ("PEA") für das vom Bund genehmigte Gold Rock Projekt nähert sich dem Abschluss, mit der voraussichtlichen Veröffentlichung in Q1 2020- Baubeginn der Zufahrtsstraße von Pan zu Gold Rock im März 2020Im ersten Quartal 2020 arbeitete die Pan Mine weiterhin effizient und sicher. Die abgebaute Erzproduktion lag mit 15.290 Erz-Tonnen pro Tag über dem Plan, wobei die Gesamttonnen mit 42.359 Tonnen pro Tag gefördert wurden, was ein Abraumverhältnis von 1,8:1,0 widerspiegelt. Wie in unserer Prognose vom 3. Februar 2020 erwähnt, gehen wir davon aus, dass wir zu Beginn des Geschäftsjahres mit höheren Raten strippen werden, und das Strip-Verhältnis wird voraussichtlich deutlich auf etwa 1,1:1,0 im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2020 sinken.Die Abbaukosten von 2,09 $ pro geförderte Tonne waren ebenfalls günstig, da die geförderten Gesamttonnen weiterhin über unserem Ziel lagen, was die von uns erreichte Effizienz des Bergbaus widerspiegelt. Wie immer wurden diese Effizienten unter Beibehaltung unserer starken Sicherheitsbilanz erreicht.Pan hat sich auch auf die höheren Goldproduktionsniveaus eingestellt, die von der Installation des Vorbrechers erwartet werden. Die Goldproduktion in den ersten beiden Monaten des ersten Quartals 2020 lag unter dem Plan, da das Betriebsteam an der Optimierung des Brecherdurchsatzes und der Feinabstimmung der Reagenzmischung und der Betriebsverfahren arbeitete. Wie bei allen Haufenlaugungsvorgängen gab es auch hier eine natürliche Zeitverzögerung zwischen dem Aufbringen des zerkleinerten Erzes auf das Laugungspad und der Meldung des Goldes an die Verarbeitungsanlage. Die positiven Auswirkungen der betrieblichen Verbesserungen begannen jedoch im Dezember 2019 zu zeigen, als die Goldproduktion von 3.989 Unzen Gold und ähnliche Fördermengen bis Januar und Februar 2020 anhielt. Trotz der Herausforderungen beim Hochfahren des Brechers war unser Betriebsteam in der Lage, die Anlaufprobleme effizient und sicher zu identifizieren und zu lösen.Tim Warman, CEO von Fiore, sagte: "Die Pan Mine hat im ersten Quartal weiterhin gute Ergebnisse erzielt und begann das Jahr vor dem Plan in Bezug auf das abgebaute Erz, die Goldminen- und Abbaukosten pro Tonne. Obwohl die vierteljährliche Goldproduktion unter Plan lag, war der Aufwärtstrend innerhalb des Quartals beträchtlich: Pan erreichte im Dezember fast 4.000 Unzen und produzierte bis in unser zweites Finanzquartal auf ähnlichem Niveau. Im Laufe des Jahres werden wir eine Erhöhung der Goldgehalte, eine stärkere Auslaugungskinetik aus dem zerkleinerten Erz und eine Verringerung des Abraumverhältnisses anstreben. Dies sollte natürlich die Goldproduktion erhöhen und die Gesamtkosten für die Aufrechterhaltung der Produktion senken1. Angesichts der derzeitigen Stärke des Goldpreises und der Tatsache, dass keine Absicherungsgeschäfte abgeschlossen wurden, erwarten wir für den Rest des Jahres einen erheblich stärkeren operativen Cashflow bei Pan.Die geförderten Erz- und Gesamttonnen waren höher als im Vorjahr, da die Effizienz des Bergbaus es uns ermöglichte, die erforderliche Erhöhung des Abraumanteils zu erreichen, was die Hauptursache für den Anstieg des konsolidierten AISC1 von Pan und Fiore ist. Diese Kostenkennzahlen wurden auch durch die niedrigere Goldproduktion im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020 beeinflusst, wo insbesondere die Produktion im Oktober und November 2019 aufgrund des Hochfahrens der Brecheranlage niedriger war.1 Es handelt sich um eine nicht IFRS-konforme finanzielle Maßnahme. Eine Beschreibung dieser Non-IFRS-Finanzkennzahlen finden Sie unter "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" am Ende dieser Pressemitteilung, und die Non-IFRS-Finanzkennzahlen in der Management's Discussion and Analysis vom 31. Dezember 2019 enthalten eine Überleitung zu den Betriebskosten aus dem Zwischenabschluss des Unternehmens.Der primäre Brechkreislauf ist voll funktionsfähig, und wir arbeiten daran, den Durchsatz auf die geplante Kapazität von 14.000 Tonnen pro Tag zu optimieren. Wir sind stolz auf unsere kontinuierliche Erfolgsbilanz bei der sicheren und zeitgerechten Verwaltung von Entwicklungs- und Kapitalprojekten in der Pan Mine. Metallurgische Tests haben gezeigt, dass die primäre Zerkleinerung sowohl die allgemeine Goldgewinnung als auch die Goldgewinnungsrate erhöhen wird. Der Brechkreislauf wird schätzungsweise 6.000-7.000 zusätzliche Goldunzen pro Jahr produzieren. Die Goldproduktionsniveaus im Zeitraum von Dezember 2019 bis Februar 2020 spiegeln diesen erwarteten Anstieg der Goldproduktion wider.Die ersten Ergebnisse des aktuellen Bohrprogramms zur Ressourcenerweiterung wurden am 10. Dezember 2019 bekannt gegeben. Die sechsundzwanzig gemeldeten Bohrlöcher wurden an mehreren Stellen rund um die Hauptgruben North Pan und South Pan sowie die kleineren Satellitengruben Syncline und Black Stallion gebohrt. Die Bohrungen sollten das Potenzial zur Erweiterung der bestehenden Oxidreserven sowohl in der Tiefe als auch seitlich über die aktuellen Reservengrenzen hinaus testen. Zu den Höhepunkten dieser ersten sechsundzwanzig Löcher gehören:- Bohrung PR19-005 ergab 35,1 Meter mit 0,64 g/t Gold- Bohrung PR19-006 ergab 12,2 Meter mit 1,16 g/t Gold- Bohrung PR19-009 ergab 38,1 Meter mit 0,79 g/t Gold- Bohrung PR19-019 ergab 36,6 Meter mit 0,50 g/t Gold und 48,8 Meter mit 0,57 g/t Gold in zwei separaten, aber eng beabstandeten Abschnitten- Bohrung PR19-020 ergab 53,3 Meter mit 0,41 g/t Gold- Bohrung PR19-024 ergab 21,3 Meter mit 0,63 g/t GoldDas Bohrprogramm wurde im Februar 2020 wieder aufgenommen und wird voraussichtlich bis zum zweiten Quartal 2020 fortgesetzt, wobei eine aktualisierte Ressourcenerklärung in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 abgeschlossen werden soll. Das Ergebnis der Aktualisierung kann sich auf das geführte Band-Verhältnis bis zum Geschäftsjahr 2020 auswirken.Im 4. Quartal 2018 hat das United States Bureau of Land Management das Record of Decision für das zu 100 % unternehmenseigene Gold Rock Projekt, das sich etwa 8 km südöstlich unserer Pan Mine befindet, herausgegeben und damit den Abschluss des bundesstaatlichen Genehmigungsverfahrens markiert, das für den Bau einer Mine auf dem Goldfelsengelände erforderlich ist.Wir haben einen detaillierten Entwicklungsplan für Gold Rock erstellt, der die Bohrungen, metallurgischen Tests, die Technik, die staatlichen Genehmigungen und andere Aktivitäten vorsieht, die erforderlich sind, um das Projekt in Richtung Produktion voranzubringen. Derzeit wird an einer PEA gearbeitet, die wir voraussichtlich im Kalender Q1 2020 veröffentlichen werden. Auf der Grundlage unserer Erfahrungen mit dem Betrieb der nahe gelegenen Pan Mine beabsichtigen wir, direkt von der PEA zu einer Machbarkeitsstudie überzugehen, um den Entwicklungszeitraum zu verkürzen. Die Arbeiten an der direkten Zufahrtsstraße von der Pan Mine und dem Gold Rock werden Anfang März 2020 beginnen und sollen die Fahrzeiten zwischen den beiden Projekten erheblich verkürzen.Im Februar 2020 schloss Fiore eine Vereinbarung mit einem privaten chilenischen Unternehmen ab, um alle unsere Verpflichtungen im Rahmen des Rio-Loa-Optionsabkommens gegen eine Gegenleistung von 0,05 Millionen Dollar und eine bedingte Gegenleistung von 0,15 Millionen Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren abzutreten. Die bedingte Gegenleistung von 0,15 Millionen Dollar ist davon abhängig, dass die dritte Partei die Option im Jahr 2021 ausübt. Wenn die Option 2021 nicht ausgeübt wird, würde das Rio-Loa-Optionsabkommen zu diesem Zeitpunkt an uns zurückkehren. Das Abtretungsabkommen hängt von der Zustimmung der Optionäre für Rio Loa ab, von denen wir erwarten, dass sie die Abtretung genehmigen werden.Mit der Veräußerung von Rio Loa konzentriert sich das Unternehmen fest auf die Vereinigten Staaten, eine der weltweit führenden Bergbauländer.Während der Umsatz gegenüber dem Vorquartal stieg, gingen der Betriebsgewinn und der bereinigte Nettogewinn1 zurück. Die Rentabilität wurde durch die niedrigere Goldproduktion und die gestiegenen Abbaukosten in Verbindung mit dem vermehrten Abraumabbau sowie durch längere Erztransporte bei zunehmender Tiefe der Gruben beeinträchtigt. Dies wird teilweise durch kürzere Transporte zu den Brecherhalden ausgeglichen, die sich vorwärts bewegen. Unsere derzeitige Laufzeit des Minenplans hat ein Strip-Verhältnis von 1,6:1, wobei das Strip-Verhältnis bis Mitte des Jahres 2020 voraussichtlich über diesem Wert liegen wird, um danach wieder darunter zu fallen.Zum 31. Dezember 2019 haben wir weiterhin einen starken Betriebskapitalüberschuss von 24,9 Millionen Dollar, bestehend aus Umlaufvermögen von 32,7 Millionen Dollar und kurzfristigen Verbindlichkeiten von 7,7 Millionen Dollar. Weitere Informationen finden Sie in den MD&A- und Finanzberichten des Unternehmens.1 Es handelt sich um eine nicht IFRS-konforme finanzielle Maßnahme. Eine Beschreibung dieser Non-IFRS-Finanzkennzahlen finden Sie unter "Non-IFRS-Finanzkennzahlen" am Ende dieser Pressemitteilung, und die Non-IFRS-Finanzkennzahlen in der Management's Discussion and Analysis vom 31. Dezember 2019 enthalten eine Überleitung zu den Betriebskosten aus dem Zwischenabschluss des Unternehmens.Das Unternehmen kündigt an, dass es SRC Swiss Resource Capital AG ("SRC") damit beauftragen wird, Investor Relations und Kommunikationsdienstleistungen in Europa anzubieten, um den Bekanntheitsgrad und das Bewusstsein der Investoren in der deutschsprachigen Finanzgemeinde zu erhöhen. Das Engagement ist zunächst auf zwölf Monate befristet und wird danach vierteljährlich fortgesetzt. SRC wird die Bemühungen des Unternehmens unterstützen, den Bekanntheitsgrad der Investoren zu erhöhen und die Exponierung gegenüber privaten und institutionellen Anlegern auszubauen, unter anderem durch die Bereitstellung von Nachrichtenverbreitungs- und Marketingdienstleistungen in deutscher Sprache. Das Engagement unterliegt bestimmten Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (TSX-V), und kostet 6.000 CHF pro Monat. SRC hat derzeit keine direkte oder indirekte Beteiligung an der Gesellschaft oder ihren Wertpapieren oder ein Recht auf den Erwerb einer solchen Beteiligung.Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore Gold zu einem Goldproduzenten mit 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:- die Goldproduktion in der Pan Mine zu steigern und gleichzeitig die Reserven- und Ressourcenbasis zu vergrößern;- die Exploration und Entwicklung des nahe gelegenen Gold Rock Projekts voranzutreiben; und- zusätzliche Produktion oder produktionsnahe Anlagen zur Ergänzung unserer bestehenden Operationen zu erwerbenDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Pan-Mine von Fiore Gold wurden von J. Ross MacLean (MMSA), dem Chief Operating Officer von Fiore Gold und einer "Qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Gold Rock Projekt wurden von Paul Noland (AIPG CPG-11293), VP Exploration von Fiore Gold und eine "Qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt.Im Namen der Fiore Gold Ltd. "Tim Warman"CEOinfo@fioregold.com1 (416) 639-1426 Ext. 1www.fioregold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chNicht-IFRS-Finanzielle Maßnahmen: Das Unternehmen hat bestimmte Nicht-IFRS-Maßnahmen in dieses Dokument aufgenommen, wie unten erörtert. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen zusätzlich zu den herkömmlichen, gemäß IFRS erstellten Kennzahlen den Anlegern eine verbesserte Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Die Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Maßnahmen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar."Bereinigter Nettogewinn" und "Bereinigter Nettogewinn pro Aktie" sind nicht IFRS-konforme finanzielle Leistungskennzahlen. Der bereinigte Nettogewinn schließt Folgendes aus dem Nettogewinn aus: bestimmte Wertminderungsaufwendungen (Auflösungen) im Zusammenhang mit immateriellen Vermögenswerten, Goodwill, Sachanlagen und Investitionen; Gewinne (Verluste) und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Akquisitionen oder Veräußerungen; Gewinne (Verluste) aus der Währungsumrechnung; bedeutende Steueranpassungen, die nicht mit den Erträgen der laufenden Periode zusammenhängen; nicht realisierte Gewinne (Verluste) auf nicht abgesicherten derivativen Instrumenten; und der Steuereffekt und nicht beherrschende Anteile dieser Posten. Das Unternehmen verwendet diese Kennzahl intern, um die zugrunde liegende Betriebsleistung für die dargestellten Berichtszeiträume zu bewerten und um bei der Planung und Prognose zukünftiger Betriebsergebnisse zu helfen. Wir glauben, dass der bereinigte Nettogewinn ein nützliches Maß für unsere Leistung ist, da diese bereinigten Posten nicht die zugrunde liegende Betriebsleistung unseres Unternehmens widerspiegeln und nicht unbedingt auf zukünftige Betriebsergebnisse hindeuten.Wir haben für die Pan Mine und Fiore als konsolidierte Gruppe "All-in-unterstützende Kosten"-Maßnahmen angenommen, die mit den vom World Gold Council ("WGC") am 27. Juni 2013 herausgegebenen Richtlinien übereinstimmen. Wir glauben, dass der Einsatz von All-in-unterstützenden Kosten für Analysten, Investoren und andere Interessengruppen hilfreich ist, um unsere Betriebsleistung, unsere Fähigkeit zur Generierung von freiem Cashflow aus dem laufenden Betrieb und unseren Gesamtwert zu bewerten. Diese Maßnahmen sind für Regierungen und lokale Gemeinschaften hilfreich, um die Wirtschaftlichkeit des Goldabbaus zu verstehen. Die Maßnahme "All-in-unterstützende Kosten" ist eine Erweiterung der bestehenden "Cash-Kosten"-Metriken und schließt Kosten ein, die mit der Aufrechterhaltung der Produktion zusammenhängen. Die WGC-Definition von all-in-unterstützenden Kosten versucht, die Definition der gesamten Barmittelkosten zu erweitern, indem sie Rekultivierungs- und Sanierungskosten, Explorations- und Studienkosten, kapitalisierte Stripping-Kosten, allgemeine und administrative Unternehmenskosten und nachhaltige Investitionsausgaben hinzufügt, um die Gesamtkosten der Goldproduktion aus dem laufenden Betrieb darzustellen. All-in-unterstützende Kosten schließen Einkommenssteuer, Zinskosten, Abschreibungen, nicht-unterstützende Investitionsausgaben, nicht-unterstützende Explorationsausgaben und andere Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Daher sind diese Maßnahmen kein Indikator für unsere Barausgaben oder die Gesamtrentabilität."Gesamte Barkosten pro verkaufte Unze" ist eine übliche finanzielle Leistungskennzahl in der Goldminenindustrie, hat aber keine Standardbedeutung unter IFRS. Das Unternehmen meldet die gesamten Barkosten auf Umsatzbasis. Wir glauben, dass zusätzlich zu den herkömmlichen, nach IFRS erstellten Messgrößen bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um die Leistung und die Fähigkeit des Unternehmens zur Generierung von Cashflow zu bewerten. Dementsprechend ist er als zusätzliche Information gedacht und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Die Maßnahme gilt neben dem Umsatz als Schlüsselindikator für die Fähigkeit eines Unternehmens, Betriebsgewinne und Cashflow aus seinen Bergbaubetrieben zu erzielen. Die "Umsatzkosten pro verkaufte Unze" addieren Abschreibungen und Erschöpfung sowie die der Produktion zugeordnete anteilsbasierte Vergütung zu den Barkosten.Die Gesamtzahlen für die Barkosten werden nach einem Standard berechnet, der vom The Gold Institute entwickelt wurde, einer weltweiten Vereinigung von Anbietern von Gold und Goldprodukten, der führende nordamerikanische Goldproduzenten angehörten. Das Goldinstitut stellte seine Tätigkeit 2002 ein, aber der Standard gilt als anerkannter Standard für die Berichterstattung über die Barkosten der Produktion in Nordamerika. Die Annahme der Norm ist freiwillig, und die vorgestellten Kostenmaße sind möglicherweise nicht mit anderen ähnlich betitelten Maßen anderer Unternehmen vergleichbar.Die Angaben "Gesamtbarmittelkosten pro Unze", "Umsatzkosten pro Unze", "All-in-unterstützende Kosten pro Unze", "Corporate G&A und SBV pro Unze", "Nicht-unterstützende Exploration pro Unze", "Pan-Betriebsergebnis" und "Pan-Betriebs-Cashflow" dienen lediglich der Bereitstellung zusätzlicher Informationen und haben keine standardisierte Definition gemäß IFRS und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Die Messgrößen sind nicht unbedingt ein Indikator für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus dem Betrieb, wie er nach IFRS ermittelt wird. Andere Unternehmen können das Maß anders berechnen. In der folgenden Tabelle werden die Nicht-IFRS-Kennzahlen mit der am direktesten vergleichbaren IFRS-Kennzahl übergeleitet.Der "durchschnittliche realisierte Preis" ist eine finanzielle Messgröße ohne standardmäßige Bedeutung unter IFRS. Das Management verwendet diese Messgröße, um den in jeder Berichtsperiode realisierten Preis für Goldverkäufe besser zu verstehen. Der durchschnittliche realisierte Preis schließt nicht realisierte Gewinne und Verluste aus nicht abgesicherten Derivatekontrakten von den Einnahmen aus, falls zutreffend. Der durchschnittliche realisierte Preis dient nur der zusätzlichen Information und hat keine standardisierte Definition nach IFRS; er sollte nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Andere Unternehmen können dieses Maß anders berechnen.Warnhinweis zu vorausschauenden Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (gemäß der Definition in den geltenden Wertpapiergesetzen), die auf den besten Schätzungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements basieren. Solche Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich zukünftiger Operationen in der Pan-Mine, des Erschließungsplans für Gold Rock , der Bohrpläne für Pan und Gold Rock , der erwarteten Bohrergebnisse, der erwarteten Produktion, der erwarteten Kosten, der erwarteten Abbauraten, der Strip-Verhältnisse, aller Kosten, der Produktion und der finanziellen Führung, der Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven, der Erwartungen, dass das Unternehmen durch die Bohrungen zusätzliche Ressourcen und Reserven hinzufügen wird, der Schätzungen und der Erwartung, dass der Brechkreislauf zusätzliche Goldunzen produzieren und die Goldgewinnung erhöhen wird, Zeitplan für eine Ressourcenerklärung für die Pan-Mine, alle in der endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung und dem Entscheidungsprotokoll für das Gold Rock sminenprojekt beschriebenen geplanten Erschließungs-, Bau- und Betriebsaktivitäten, Zeitplan und Entwicklung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung für Gold Rock , Bau der Zufahrtsstraße zwischen den Grundstücken Pan und Gold Rock, Liquiditätsaussichten, zukünftiger Cashflow, zukünftige finanzielle Leistung, Unternehmensaussichten, das Ziel, ein Produzent von 150.000 Unzen zu werden, das Ziel, zusätzliche Produktion oder produktionsnahes Vermögen zu erwerben, und andere Erklärungen, Schätzungen oder Erwartungen. Häufig, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "Ziele", "Prognosen", "beabsichtigt", "antizipiert", "geplant", "schätzt", "zielt", "wird", "glaubt", "Projekte" und ähnliche Ausdrücke (einschließlich negativer Abweichungen) identifiziert werden, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Fiore Gold liegen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen sowie auf einer Reihe von Annahmen und Informationen, die das Unternehmen derzeit trifft und die sich u.a. auf erwartete geologische Formationen, potentielle Mineralisierung, zukünftige Pläne für Exploration und/oder Erschließung und potentielle zukünftige Produktion beziehen, die Fähigkeit, Genehmigungen für zukünftige Operationen, Bohrungen und Explorationsbudgets sowie die zeitliche Planung der Ausgaben zu erhalten, was alles bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhaltet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Fiore Gold wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, gehören unter anderem Risiken in Bezug auf die Leistung der Pan Mine, Risiken in Bezug auf die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, Risiken in Bezug auf internationale Aktivitäten, Risiken in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage, tatsächliche Ergebnisse der aktuellen oder zukünftigen Explorationsaktivitäten und unvorhergesehene Rekultivierungskosten; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Schwankungen der Preise für Metalle einschließlich Gold; Schwankungen der Wechselkurse; Erhöhungen der Marktpreise für Bergbau-Verbrauchsmaterialien; mögliche Schwankungen der Erzreserven, des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten; Unsicherheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen, Testergebnissen und der Schätzung von Goldressourcen und -reserven; Ausfall von Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren, die nicht wie erwartet funktionieren; die Möglichkeit, dass die Kapital- und Betriebskosten höher sind als derzeit geschätzt; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in den Arbeitsprogrammen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln; Unfälle, Arbeitsstreitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Beschränkungen der Versicherungsdeckung und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Fertigstellung von Explorations-, Erschließungs- oder Bauaktivitäten; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungsvorschriften für Bergbaubetriebe, Steuerbestimmungen und -regelungen sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in den Ländern, in denen Fiore Gold tätig ist, und andere Faktoren, die in den Einreichungen von Fiore Gold bei den kanadischen Wertpapierbehörden im Rahmen seines Profils auf www.sedar.com im Hinblick auf die Risiken, die Fiore und sein Geschäft betreffen. Obwohl Fiore versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die vorausschauenden Aussagen und vorausschauenden Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtserklärung eingeschränkt. Fiore lehnt jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Revisionen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.