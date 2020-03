Defla XXXL Max-Lehman 2 mit Turbo

O wasserstoffbindender Kernbaustein wir danken Dir! Gemeint ist Palladiumund zwar seine Stabilität und die Dauer seiner Stabilität selbst in Deflationen, vor allem aber seine soziologische Sauberkeit: Keine Touristen noch Amateuerspekulanten im Markt. Während alles Andere schon crashte, hielt Palladium konstant und sank erst als der Deflationsschock sich zum Supersturm verschärfte. Und dann sank es so:Perfekt auf uns im vorhinein genau bekannte Marken, ohne Rumgespiele, weitgehend in einem Strich und das gleich 4 Mal und mit Hebel 2 ist das dann der Retter der Woche: 666 Punkte Hedgeertrag natürlich aber mit Profi am CME- PA und händisch.Unsere Einzelaktienportfolios hedgen wir mit dem SPX 500. Dort trafen wir auf das Problem massiver Gegenspikes, was zwar einzelne Strecken gut absichern ließ (Beispiel: Auszug aus den minderheitlich hier auch benützten, optisch freundlichen CFDs)Aber die letzte Position (Beginn des Re-Spikes) ist mehr im Minus als die positiven im Plus, nur sind die positiven Shorts aber weit in der Mehrheit. Damit lässt sich - weitgehend risikolos wenn gegen die ja physisch vorhandenen Aktien - etwas holen, aber die Dosis bleibt zu klein.Beim Gold schließlich absicherungstechnisch die schlechteste aller Welten:a) EUR steigt (die Repatriierung verursachte 1,61% Abfall der Investitionswährung USD gegen das heimgeholte Zahlungsmittel EUR)b) Präferenz positiv = dauernd kauft jemand die Dipsc) Deflation massiv negativ= absicherungstechnischer HORROR.*