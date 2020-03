Kitco-Goldumfrage: Das Edelmetall wurde noch nicht aufgegeben

Trotz des Selloffs am Freitag haben die Teilnehmer der wöchentlichen Kitco -Umfrage zu den zukünftigen Preisentwicklungen des Goldes das Edelmetall noch nicht aufgegeben. Die Main Street bleibt vollkommen bullisch und obgleich die Wall Street eher gemischter Gefühle ist, so erwartet der Großteil der Finanzexperten eine Erholung des Preises.Insgesamt 15 Marktexperten gaben ihre Meinung ab. Von sind waren 7 (47%) der Ansicht, dass der Goldpreis steigen wird. Weitere 5 (33%) Befragte erwarten weitere Schwäche, während nur drei (20%) Umfrageteilnehmer Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.Zudem befragte man auch 1.619 Kleinanleger; die höchste Teilnehmerzahl seit 2 ½ Jahren. Insgesamt sind 1.079 (67%) Befragte der Ansicht, dass der Goldpreis in dieser Woche steigen wird. Weitere 303 (19%) prognostizieren einen Preisrückgang, während 237 (15%) neutral bleiben.© Redaktion GoldSeiten.de