Bitcoin - Die Krise als Chance begreifen

Seit dem 18. Dezember verzeichneten sowohl der Bitcoin als auch zahlreiche Altcoins eine massive Erholung. Diese trieb den Bitcoin in gerade mal acht Wochen mit einem Plus von 62% auf ein Hoch bei 10.500 US-Dollar. Altcoins wie Ethereum (+146%), DASH (+275%), EOS (+154%), Binance Coin (+125%), ZCoin (+250%) und BAT (+120%) explodierten förmlich von den ausgebombten Tiefstständen im Dezember.Seit gut zwei Wochen ist der Kryptosektor jedoch in eine zunächst vollkommen normale und gesunde Gegenbewegung übergegangen. Mit dem schwarzen Schwan "Coronavirus" und den dadurch crashenden Finanzmärkten hat sich dieser Rücksetzer in den letzten Tagen jedoch deutlich ausgeweitet. Dabei ist der Bitcoin bislang bis auf 8.450 US-Dollar (-19,4% seit dem Januar-Hoch) zurückgefallen. Noch bewegt sich dieser Rücklauf im Rahmen. In dem derzeit panischen Umfeld ist die Gefahr tieferer Rückschläge aber nicht von der Hand zu weisen. Mit einem Plus von 19,45% seit Jahresanfang stellt der Bitcoin allerdings auch weiterhin alle anderen Finanzanlagen in den Schatten!Je nachdem wie man die Serie der tieferen Hochpunkte der letzten zwei Jahre miteinander verbindet, ist der Bitcoin direkt an dieser Abwärtstrendlinie und eben leicht darunter am 12. und 13.Februar bei 10.500 US-Dollar abgeprallt. Da sich gleichzeitig von unten der langfristige Aufwärtstrend nach oben schiebt, läuft der Bitcoin im ersten Halbjahr 2020 in die Spitze eines riesigen Dreiecks hinein. Dessen Auflösung dürfte eine deutliche Kursbewegung auslösen.Kann der Bitcoin dieses Dreieck bzw. die Abwärtstrendlinie bis zum Sommer nach oben überspringen, dürfte eine schnelle Rally bis zur nächsten Widerstandszone um 13.500 bis 14.000 US-Dollar folgen. Oberhalb dieser Zone wartet dann bereits das Allzeithoch bei 20.000 US-Dollar!Da die gestartete Korrektur mittlerweile ein Verkaufssignal beim Stochastik Oszillator ausgelöst hat, müsste es in den kommenden Wochen zunächst aber nochmal tiefere Kurse geben. Neben der Aufwärtstrendlinie (aktuell bei ca. 7.800 US-Dollar) sind als mögliche Kursziele noch das 61,8%-Retracement der vorangegangen Aufwärtswelle bei 7.231 US-Dollar sowie generell die Unterstützungszone 8.200 bis 7.700 US-Dollar zu nennen. Noch enger definiert ergibt sich daraus ein potenzielles Tief zwischen 7.200 und 7.800 US-Dollar.Zusammengefasst kippt der Wochenchart momentan auf bärisch. Kommt es zu einem tiefen Rücksetzer unter 7.800 US-Dollar, ergibt sich dadurch aber nochmal eine wunderbare Kaufgelegenheit. Möglicherweise handelt es sich dabei dann sogar um die letzten gute Einstiegschance, bevor der Bitcoin auf ganz neue Höhen durchstartet. Schließlich könnte mit dem Ausbruch aus dem übergeordneten Dreieck ab dem Frühsommer die nächste Bitcoin-Hausse endgültig beginnen.